ЕС си постави срок докога да пребори бедността

Бедността в ЕС да бъде изкоренена до 2050 г. - това е залегнало в представения от Европейската комисия нов социален пакет, с който предлага първата общоевропейска стратегия за борба с бедността. Комисията предлага също броят на заплашените от бедност и социално изключване хора да бъде намален поне с 15 милиона до 2030 г., предаде БНР.

В момента 1 от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации със социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии.

Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги - предучилищно и училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в ЕС са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен.

Близо 1 милион души в ЕС са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 г. насам, сочат данните, на база на които е изготвена стратегията. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните.

В ЕС живеят 90 милиона души с увреждания, или 1 на всеки 5 жители. 29% от тях са изложени на риск от бедност, а едва 55% са заети на пазара на труда. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор.

