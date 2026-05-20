Сенатът на САЩ с важна стъпка да ограничи военните правомощия на Тръмп срещу Иран

На ниво "комисия" Сенатът на САЩ прие резолюция за военни правомощия, която би сложила край на войната в Иран, освен ако американският президент Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса, съобщава "Ройтерс". Това е рядък упрек към републиканския лидер 80 дни след като американските и израелските сили започнаха да атакуват Иран. Гласуването по процедурна мярка за придвижване на резолюцията завърши с 50 срещу 47 гласа, като четирима от съпартийците на Тръмп и всички демократи с изключение на един бяха "за". Трима републиканци пропуснаха гласуването. Още: Шести провален опит: Демократите не могат да спрат Тръмп за Иран дори след 60 дни боеве

Резултатът

Още: НАТО обмисля военна операция в Ормузкия проток

Резултатът беше победа за сенаторите, които твърдяха, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща войски на война, както е посочено в конституцията. Това обаче беше само процедурно гласуване и резолюцията е изправена пред сериозни препятствия, преди да влезе в сила.

Дори ако в крайна сметка премине през 100-членния Сенат, резолюцията трябва да премине и през водената от републиканците Камара на представителите и да събере мнозинство от две трети както в Камарата на представителите, така и в Сената, за да оцелее при очаквано вето на Тръмп.

Демократичният сенатор Тим Кейн от Вирджиния, който внесе резолюцията, заяви, че прекратяването на огъня предлага на Тръмп идеална възможност да представи аргументите си пред Конгреса, тъй като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между САЩ и Израел, която започна на 28 февруари.

"Това е идеалният момент за дискусия, преди да започнем отново война. Президентът получава мирни и дипломатически предложения, които хвърля в кошчето, без да ги споделя с нас", каза Кейн по време на дебата преди гласуването.

Републиканците на Тръмп блокираха седем предишни опита за приемане на подобни резолюции в Сената тази година. Те също така спряха три резолюции за военни правомощия с тесни гласове в Камарата на представителите тази година.

Още: В Иран правят групови сватби на двойки, готови да се жертват във войната