Войната в Украйна:

Гейзер гореща вода от месец в "Мусагеница": Цял блок се чуди кога ще рухне заради нежелана СПА

20 май 2026, 7:29 часа 1678 прочитания 0 коментара
Снимка: Елена Зарева
Гейзер гореща вода от месец в "Мусагеница": Цял блок се чуди кога ще рухне заради нежелана СПА

Днес, 20 май, се навършва 1 месец, откакто жители на блок в "Мусагеница" се борят с авария, която е образувала буквално голям басейн с гореща вода – жителите го наричат СПА център. Първи сигнал е подаден още на 22 април на "Топлофикация София", като е имало обещание, че "са включени в графика". Последвали многократни обаждания и отговори за графика – но от отговорите излязло, че графикът нямал дати!

Все пак екипи на "Топлофикация" идвали, но единствено поставяли заграждения и ленти – няколко пъти, защото езерото се разширявало. Вече е подадена жалба и към КЕВР.

Още: След като ги остави хората без парно: "Топлофикация" ще връща пари на софиянци

Заради теча на гореща вода, цялата абонатна станция на блока е наводнена. Никой от "Топлофикация" не се трогна, каза възмутено жена, живееща в блока и добави, че не виждала промяна в сметките. Имало теза, че прахосаната вода щяла да се плаща от всички софиянци, защото аварията била извън абонаметната станция. Живущи са почнали да копаят канал, за да може да отвеждат водата, а растат страховете, че основите на блока почват да се подкопават: "Принудихме се в XXI век по случай "Евровизия" с кирки и лопати да копаем".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

СНИМКА: Елена Зарева

И за bTV "Топлофикация София" е отговорила, че знае за аварията и днес т.е. 20 май щял да почне ремонт, като в 2:00 часа тази нощ компанията спряла течащата топла вода - авариен, но жителите в блока твърдят, че досега дружеството им казвало, че ремонтът щял да е планови. "Ако блокът тръгне да пропада и се появят пукнатини, някой трябва да го плати. Не мисля, че 32 семейства трябва да плащат престъпленията на "Топлофикация", поясни ядосан мъж, който добави, че в XXI век хората са се превърнали в пъдари да си пазят децата да не вземат да се изгорят и да копаят канали.

Още: Тръби на ВиК мрежата "гърмят" една след друга в столичния квартал “Мусагеница” (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Авария парно Топла вода Топлофикация София Мусагеница
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес