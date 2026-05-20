Гейзер гореща вода от месец в "Мусагеница": Цял блок се чуди кога ще рухне заради нежелана СПА

Днес, 20 май, се навършва 1 месец, откакто жители на блок в "Мусагеница" се борят с авария, която е образувала буквално голям басейн с гореща вода – жителите го наричат СПА център. Първи сигнал е подаден още на 22 април на "Топлофикация София", като е имало обещание, че "са включени в графика". Последвали многократни обаждания и отговори за графика – но от отговорите излязло, че графикът нямал дати!

Все пак екипи на "Топлофикация" идвали, но единствено поставяли заграждения и ленти – няколко пъти, защото езерото се разширявало. Вече е подадена жалба и към КЕВР.

Заради теча на гореща вода, цялата абонатна станция на блока е наводнена. Никой от "Топлофикация" не се трогна, каза възмутено жена, живееща в блока и добави, че не виждала промяна в сметките. Имало теза, че прахосаната вода щяла да се плаща от всички софиянци, защото аварията била извън абонаметната станция. Живущи са почнали да копаят канал, за да може да отвеждат водата, а растат страховете, че основите на блока почват да се подкопават: "Принудихме се в XXI век по случай "Евровизия" с кирки и лопати да копаем".

И за bTV "Топлофикация София" е отговорила, че знае за аварията и днес т.е. 20 май щял да почне ремонт, като в 2:00 часа тази нощ компанията спряла течащата топла вода - авариен, но жителите в блока твърдят, че досега дружеството им казвало, че ремонтът щял да е планови. "Ако блокът тръгне да пропада и се появят пукнатини, някой трябва да го плати. Не мисля, че 32 семейства трябва да плащат престъпленията на "Топлофикация", поясни ядосан мъж, който добави, че в XXI век хората са се превърнали в пъдари да си пазят децата да не вземат да се изгорят и да копаят канали.

