03 декември 2025, 17:57 часа 768 прочитания 0 коментара
Върховната рада окончателно отне защитата на руския език в Украйна. Българският е сред защитените

Върховната рада прие на второ и окончателно четене отнемане на защитата на руския език в Украйна съгласно Европейската харта. С приетия днес закон руският език е премахнат от списъка с езици, защитени в страната, съгласно Европейската харта за регионални или малцинствени езици. 

Руският език е изключен от текста на Европейската харта, тъй като той не е застрашен, има историческо господство и не изисква специална защита, поясниха украински депутати. Някои канали пишат, че руският език "вече не е защитен от закона", но в действитеност статутът на руския език е определен в Конституцията на Украйна.

Обхватът на Хартата е бил разширен и в нея са включени урумски, румънски, чешки, кримчакски, караитски език. Освен това документът включва и беларуски, български, гагаузки, иврит, караитски, кримскотатарски, словашки, унгарски език.

В същото време и на молдовския език, подобно на руския, е отнета защитата, но там причината е, че в документа той е преименуван на румънски.

Елена Страхилова
