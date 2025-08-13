Откритие: Китовете и делфините често общуват и играят заедно

Китовете и делфините често играят заедно и имат приятелски контакти в дивата природа, сочи проучване на изследователите от австралийския университет „Грифит“, цитирано от ДПА. Изследването, ръководено от Олаф Мейнеке от Програмата за китове и климат, е анализирало 199 срещи между 19 разновидности на беззъби китове и делфини в 17 страни, като учените използвали снимки и видеа от социални медии и дронове.

Около една четвърт от срещите били оценени като позитивни и взаимноизгодни. Гърбатите китове, известни със своята общителност, се въртели настрани, показвали коремите си или бавно достигали до делфините, които често се приближавали най-вече към главата на кита, предаде БТА. „Предположението е, че делфините остават в обсега на китовете, за да бъдат забелязани. Животните се възприемат и чрез звуците, но изглежда, че визуалният контакт също е толкова важен“, казва Мейнеке пред ДПА.

Делфините често са забелязвани да плават успоредно с китовете, „явно наслаждавайки се“ на вълните, както хората, когато карат сърф, отбелязва ученият. В редки случаи съревнованието за храна карало китовете да сигнализират за дистанция като пляскат с опашката си. Делфините често оставали при конфликти между китове или когато присъствали малки, като наблюдавали отблизо, но не се намесвали.

„Точно като при хората, интелигентните същества се нуждаят от време за творчество“, казва Мейнеке, добавяйки, че взаимодействията между китове и делфини могат да бъдат част от социална игра и забавление.