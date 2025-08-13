Войната в Украйна:

"Упражнение по слушане": От Белия дом с коментар за предстоящата среща Тръмп - Путин

13 август 2025, 00:27 часа 325 прочитания 0 коментара
"Упражнение по слушане": От Белия дом с коментар за предстоящата среща Тръмп - Путин

Насрочената за петък на американска земя среща между президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, ще бъде "упражнение по слушане за президента" Тръмп, обяви Белият дом днес, предаде Ройтерс. От Вашингтон са намалили очакванията за бързо постигане на примирие във войната в Украйна, допълва световната агенция.

Още: Официално: Белият дом обяви къде ще е срещата между Тръмп и Путин

Белият дом официално обяви днес, че срещата Тръмп-Путин ще бъде в петък в град Анкоридж, в американския щат Аляска. "Само една от страните в тази война ще бъде представена на срещата, така се пада на президента да отиде и да получи по-ясна и по-добра представа как да сложим край на тази война", каза говорителката на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от Белия дом. "Това е упражнение по слушане за президента", добави тя. В бъдеще самият Тръмп може да посети Русия. "Може би има планове в бъдеще той да пътува за Русия", заяви Ливит.

Още: Немислимото, което се случи и звучният шамар, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Основни въпроси остават нерешени преди заявената среща на лидерите на САЩ и Русия, отбелязва Ройтерс. Тръмп вече каза, че Москва и Киев ще трябва да направят териториални отстъпки. Украинският президент Володимир Зеленски бе заявил, че конституцията на страната му изключва подобна сделка и че никакво споразумение не може да бъде постигнато без участието на Украйна в преговорите.

Още: Тръмп срещу Путин в Аляска: какви са вашите очаквания? Анкетата на Actualno

Белият дом отказа да коментира разговорите между Тръмп и Зеленски преди срещата на американския държавен глава с Путин. Президентът на САЩ каза вчера, че Зеленски може да бъде поканен на следваща среща с Путин. "Президентът храни дълбоко уважение към всички страни в конфликта и се опитва да сложи край на този конфликт", посочи Ливит. Тръмп ще участва във виртуални разговори  за Украйна утре преди срещата си с Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на служител на Белия дом.

Още: "На Путин не може да се има доверие": Великобритания предупреди Тръмп

Вчера Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха, включително една (в 16:00 ч.  българско време) между европейски лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори Русия Владимир Путин война Украйна
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес