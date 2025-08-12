В Лудогорец бесни на съдиите в Будапеща - потърсиха им сметка след отпадането от Шампионска лига

Ръководството и треньорският щаб на Лудогорец останаха крайно недоволни от съдийството в реванша срещу Ференцварош в Будапеща. "Орлите" загубиха с 0:3 и отпаднаха в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а след последния съдийски сигнал от лагера на Лудогорец потърсиха сметка на съдийската бригада от Испания за взетите решения в хода на срещата. Това съобщи екипът на Diema Sport, който бе на терен, за да вземе мнения от отбора на Лудогорец.

Лудогорец с претенции за неправилно отменен гол и недадена дузпа срещу Ференцварош

Основните претенции на Лудогорец бяха насочени към отменения гол на Ивайло Чочев в шестата минута. На повторенията се видя, че ситуацията е изключително тънка и не ставаше ясно дали действително футболистът на Лудогорец е бил в засада. Нещо повече: коментаторът по унгарската телевизия е споделил мнение, че за него голът на разградчани е бил редовен, но решението на ВАР бе, че попадението трябва да бъде отменено.

Другата много спорна ситуация дойде в 75-ата минута, когато Ивайло Чочев бе изблъскан в гръб от защитник на Ференцварош. Контакт действително имаше, но главният рефер прецени, че той не е достатъчно силен, за да отсъди дузпа. От ВАР също решиха да не се намесват и не привикаха съдията за повторен преглед на ситуацията. В края на мача Лудогорец се ядоса и на играч на Ференцварош, който лежеше на терена до голлинията и не напускаше очертанията.

Повече за злополучното отпадане на Лудогорец от Шампионска лига - четете в репортажа на мача в Будапеща.