В Лудогорец бесни на съдиите в Будапеща - потърсиха им сметка след отпадането от Шампионска лига

Ръководството и треньорският щаб на Лудогорец останаха крайно недоволни от съдийството в реванша срещу Ференцварош в Будапеща. "Орлите" загубиха с 0:3 и отпаднаха в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а след последния съдийски сигнал от лагера на Лудогорец потърсиха сметка на съдийската бригада от Испания за взетите решения в хода на срещата. Това съобщи екипът на Diema Sport, който бе на терен, за да вземе мнения от отбора на Лудогорец.

Основните претенции на Лудогорец бяха насочени към отменения гол на Ивайло Чочев в шестата минута. На повторенията се видя, че ситуацията е изключително тънка и не ставаше ясно дали действително футболистът на Лудогорец е бил в засада. Нещо повече: коментаторът по унгарската телевизия е споделил мнение, че за него голът на разградчани е бил редовен, но решението на ВАР бе, че попадението трябва да бъде отменено.

Другата много спорна ситуация дойде в 75-ата минута, когато Ивайло Чочев бе изблъскан в гръб от защитник на Ференцварош. Контакт действително имаше, но главният рефер прецени, че той не е достатъчно силен, за да отсъди дузпа. От ВАР също решиха да не се намесват и не привикаха съдията за повторен преглед на ситуацията. В края на мача Лудогорец се ядоса и на играч на Ференцварош, който лежеше на терена до голлинията и не напускаше очертанията.

Повече за злополучното отпадане на Лудогорец от Шампионска лига - четете в репортажа на мача в Будапеща.

Стефан Йорданов
