Опасно: Над една трета от трамвайните линии в Букурещ са по-стари от 40 години

Над 35 процента от трамвайните линии в Букурещ са по-стари от 40 години и имат десетки хиляди пукнатини, съобщава Транспортната компания на Букурещ (STB). Само на булевард „Басарабия“ в румънската столица са установени близо 600 счупвания на релси. Най-лоша е инфраструктурата в източната и северната част на града. Там трамваите се движат с много ниска скорост и се люлеят поради неравности като лодка по вода, предава БТА.

Износените релси все по-често стават причина за инциденти. За да ги предотвратят, местните власти пуснаха няколко автобуса, които да заменят трамвайното движение. Но пътниците се оплакват, че се движат на по-големи интервали от време и често закъсняват.

„Приблизително 65 процента от трамвайните линии са модернизирани преди 25 години, около 2000 г. Останалата част от трасето е на над 40 години. Това често довежда до пътнотранспортни инциденти с участието на трамваи. Всеки ден регистрираме над 900 счупвания на релси“, съобщава говорителят на Транспортната компания на Букурещ Константин Тобеску, цитиран от румънската национална телевизия ТеВеРе.

„Релсите са много стари, положени по време на комунизма. Нямат основа, нямат асфалтов слой, произведени са в Румъния със съмнително качество и оттам възникват проблемите“, обяснява директорът на компанията Адриан Криц пред G4media.

Статистиката показва, че трамваите в Букурещ дерайлират най-често заради лошото състояние на линиите, като по този начин стават истински капан за участниците в движението. През лятото те се превръщат и в "сауна на колела" – 60 процента от трамваите в румънската столица нямат климатици и в най-горещите дни температурата в тях надхвърля 40 градуса.

