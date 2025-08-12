Войната в Украйна:

На Виктор Орбан ли е: Заснеха с дрон имение за милиони евро, изградено върху земя на баща му (ВИДЕО)

В Унгария дрон засне имение, оценявано на стойност 30 милиона евро, за което се твърди, че е на семейството на премиера Виктор Орбан. Унгарският лидер твърди, че това е просто земеделска земя на баща му. Видеото, обаче, показва зебри, разхождащи се близо до имението.

Припомняме, че през първия уикенд на август, независимият депутат Акош Хадхази организира протест и екскурзия в имението Хатванпуста, което се води по документи на бащата на премиера Виктор Орбан. Полицията и служителите на резиденцията направиха всичко възможно, за да предотвратят любопитните погледи на участниците в проявата. Именно един от участниците в протеста изпратил на унгарския канал Telex кадри от дрон на обекта. В четвъртък Хадхази публикува допълнителни доказателства, които разкриха, че една от сградите определено е жилищна.

