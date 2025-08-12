Официално: Белият дом обяви къде ще е срещата между Тръмп и Путин

Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи днес Белият дом, предаде Ройтерс. Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с руския президент Владимир Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом, предаде БТА.
Вчера Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха, включително една (в 16:00 ч. българско време) между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.
The White House has announced the location of the Trump-Putin meeting.— WarTranslated (@wartranslated) August 12, 2025
According to White House Press Secretary Karoline Leavitt, the leaders will meet in Anchorage, the largest city in Alaska. pic.twitter.com/a2zURmi4PL