Украйна атакува ключов руски нефтопровод в Брянска област (ВИДЕО)

Жителите на Брянска област съобщават, че в нощта на 13 август дронове отново атакуват град Унеча в района. Твърди се, че целта на атаката отново е линейната производствено-диспечерска станция „Унеча“ в село Високо. Публикувано е и видео от мястото на събитието. На кадрите се вижда взрив. Достоверността на видеото не е потвърдена от журналистите на ASTRA.

„12 вражески безпилотни апарата от самолетен тип са унищожени от силите на противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Русия над Брянска област. Последиците се уточняват. Оперативните и спешните служби работят на място“, съобщи губернаторът на областта.

Още: Взрив в най-големия завод за сода бикарбонат в Русия, десетки пострадали (СНИМКИ, ВИДЕО)

Както по-рано ексклузивно съобщи ASTRA, на 6 август поне един безпилотен летателен апарат е попаднал на територията на линейната производствено-диспечерска станция „Унеча“ в село Високое в Унечския район. Територията на станцията се е възпламенила.

Още: Експлозии извадиха от строя ключов руски газопровод, важен за отбранителната индустрия

Според публично достъпни данни, ЛПДС „Унеча“ е най-големият възел на магистралната мрежа от нефтопроводи „Дружба“, принадлежаща на холдинга АК „Транснефтепродукт“. Основната специализация на ЛПДС е транспортирането на нефт по тръбопроводи. Общата дължина на тръбопроводната система „Дружба“ е 8900 км. Магистралата преминава през няколко държави и пресича 45 големи реки.

Още: Украйна удари важен руски газопровод в Сибир