Дим обви АЕЦ "Запорожие": Какво се случва? (ВИДЕО)

12 август 2025, 18:54 часа 680 прочитания 0 коментара
Дим обви АЕЦ "Запорожие": Какво се случва? (ВИДЕО)

Гъст дим обвива най-голямата атомна електроцентрала в Европа - украинската АЕЦ "Запорожие". Припомняме, че към момента тя е под руски контрол.

Според различни източници, причина за задимяването е пожар в товарното пристанище към атомната електроцентрала. Запознати твърдят, че огънят не може да бъде изгасен, тъй като руските части са минирали обекта още при превземането на АЕЦ "Запорожие". 

Русия обвини Украйна

Украинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви днес назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС. По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.

"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в "Teлеграм". Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.

Елин Димитров
