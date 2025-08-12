Дим обви АЕЦ "Запорожие": Какво се случва? (ВИДЕО)

Гъст дим обвива най-голямата атомна електроцентрала в Европа - украинската АЕЦ "Запорожие". Припомняме, че към момента тя е под руски контрол.
#BREAKING | Smoke over Zaporizhzhia Nuclear Power Plant— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 12, 2025
The nuclear power plant is currently undee Russian control. Smoke is seen over the plant from nearby cities like Nikopol. Little information is available as of now. pic.twitter.com/2Se63opO8X
Според различни източници, причина за задимяването е пожар в товарното пристанище към атомната електроцентрала. Запознати твърдят, че огънят не може да бъде изгасен, тъй като руските части са минирали обекта още при превземането на АЕЦ "Запорожие".
🤬 Large fire broke out near the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Firefighting in this area is difficult due to the shoreline being mined.— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) August 12, 2025
Russian occupation authorities do not comment on the situation, it is unknown whether there is a threat to the ZNPP itself. The IAEA is… pic.twitter.com/zMCBA9HjoH
Русия обвини Украйна
Украинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви днес назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС. По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.
"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в "Teлеграм". Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.