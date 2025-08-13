Войната в Украйна:

Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в Аляска

13 август 2025, 01:20 часа 305 прочитания 0 коментара
Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили днес по телефона определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи днес Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори. Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят потенциалния мир в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков. По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна. Малко по-рано Белият дом съобщи, че Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Анкоридж, щата Аляска.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
