Руи Мота избухна след 0:3 в Будапеща: Бяхме по-добрият отбор! Това беше гол на Чочев, трябваше да получим дузпа

Наставникът на Лудогорец Руи Мота даде изключително емоционално мнение след болезненото отпадане от Ференцварош в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. "Орлите" паднаха с 0:3, но Мота смята, че разградчани са били по-добрият отбор на терена. Той заяви още, че за него отмененото попадение на Ивайло Чочев и било редовен гол, като смята, че също така Лудогорец е трябвало да получи дузпа в 75-ата минута за изблъскване срещу Чочев.

Мнението на Руи Мота след загубата от Ференцварош

"Мисля, че това беше гол. Мисля, че през целия двубой цялостно бяхме по-добри от тях. Трябва да имаме предвид и ситуацията с Чочев в 75-ата минута. Когато бъде изблъскан по подобен начин, мисля, че трябва да получим дузпа. Тежка за преглъщане загуба, защото когато усещаш, че не си бил надигран от съперника, е трудно. Аз мисля, че бяхме по-добрият отбор", започна Мота.

"Моите футболисти реагираха по правилния начин и мисля, че пресирахме добре. Цялостно изиграхме един силен мач. До 38-мата минута бяхме по-добри. Трябваше да реагираме, продължихме да играем добре, не създадохме толкова чисти ситуации, но това е нещо, върху което трябва да продължим да работим."

"Сега е лесно да говорим, но мисля, че цялостно причината за загубата не е, че играхме с централен нападател. Ние анализирахме добре първия мач и подготовката ни за настоящия мач бе добра. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да изглеждат по съвсем различен начин. Моето усещане е, че малко не ни достигна, така че съм щастлив от моите футболисти."

"Трябва да превъзмогнем загубата, да се възстановим физически и емоционално. Тъжни сме, че отпаднахме на този етап в Шампионска лига, но ще дадем абсолютно всичко от себе си, за да стигнем до основната фаза в Лига Европа", добави още Руи Мота.

След мача Лудогорец избухна срещу съдийството в Будапеща и потърсиха сметка на реферите.