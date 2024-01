Взаимни нощни обстрели: Страдаха Харков, Белгород и Одеса (ВИДЕО)

Всичко започна снощи, след като украинският град Харков беше обстрелян с ракети С-300 от руснаците. Ранени са 17 души, съгласно информация в официалния телеграм канал на ръководителя на военновременната администрация на града Олег Синегубов. Според съобщението, 2 жени са в тежко състояние, а 12 души са хоспитализирани и са със среднотежки и леки рани. Трима души са отказали хоспитализация и им е оказана помощ на място.

“There were two very powerful explosions, several residential buildings were destroyed,” Kharkiv Mayor Terekhov about the missile attack. https://t.co/nsbGMC7IgF pic.twitter.com/lGGASETNLj