Германия планира да намали помощите за новопристигналите украински бежанци

Германското коалиционно правителство планира да намали държавните помощи за новопристигналите украински бежанци. Това сочи представен на 6 август проектозакон, с който се е запознала агенция Ройтерс. Според оценки, това може да доведе до 100 евро (116 долара) по-малко на месец на бежанец.

Украинските бежанци, пристигащи в Германия, се възползват от Директивата за временна закрила на Европейския съюз, която им позволява директно да претендират за социални помощи, без да преминават през процеса на предоставяне на убежище. Сега съгласно новия проектозакон, украинците, пристигащи в Германия от 1 април 2025 г., вече няма да получават гражданска помощ, а вместо това ще получават помощи по Закона за помощите за търсещите убежище, които са по-ниски.

В Германия живеят около 1,25 милиона бежанци от Украйна, а около 21 000 са влезли в страната за първи път заради руската инвазия между 1 април и 30 юни 2025 г., според правителствени данни.

Проектозаконът изисква одобрение от кабинета и горната камара на парламента, преди да влезе в сила до края на годината.

Германия отдавна обсъжда какво ниво на подкрепа трябва да получават украинските бежанци, тъй като се бори да направи икономии от социалните разходи. Баварският премиер Маркус Зьодер дори призова в неделя всички украински бежанци, а не само новопристигналите, да бъдат изключени от по-високите помощи.

