Световният тенис елит ще се бори за рекордни премии на US Open

07 август 2025, 12:27 часа 300 прочитания 0 коментара
Световният тенис елит ще се бори за рекордни премии на предстоящия последен за годината турнир от Големия шлем – US Open. Това стана ясно, след като от Американската тенис асоциация вдигна значително наградния фонд на престижната надпревара. Както е известно, наскоро част от водещите състезатели, между които Новак Джокович, Яник Синер, Коко Гоф и Арина Сабаленка, призоваха за увеличаване на премиите в турнирите от Големия шлем.

Наградният фонд на US Open се вдига на 85 милиона долара 

От Американската тенис асоциация са се вслушали в призива на звездите и увеличиха наградния фонд на US Open на 85 милиона долара. За сравнение през миналата година бяха разпределени общо 75 млн. Новият награден фонд на Откритото първенство на САЩ е рекорден в историята на тениса. Очаква се организаторите на останалите три турнира от Големия шлем – Australian Open, Ролан Гарос и Уимбълдън също да вдигнат премиите за тенисистите, които участват в надпреварите.

Колко пари ще приберат тенисистите? 

Шампионите на US Open при мъжете и жените през тази година ще получат чек за 5 милиона долара. Това е увеличение с 39 процента спрямо последното издание на турнира. Финалистите пък ще приберат по 2,5 милиона. Полуфиналистите в надпреварата ще трябва да се задоволят с по 1,26 млн. Увеличение на премиите ще има и при двойките. Там шампионите ще приберат по 1 милион долара.

Бойко Димитров
