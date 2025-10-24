Взрив на жп гара в Украйна - има жертви и ранени (СНИМКА)

Мъж взриви граната на жп гара в град Овруч в украинската област Житомир на 24 октомври. По информация към 13 ч. - има най-малко петима загинали, в това число е нападателят, и поне 12 ранени, съобщиха местните власти. Експлозията е станала около 10:50 ч. местно време на перона на гарата. Служители на Държавната гранична служба са проверявали документите на пътниците във влака. В този момент мъж на перона е извадил взривно устройство, което е детонирало.

При взрива е загинал 23-годишен жител на Харков, който е държал взривното устройство. Три жени на възраст 29, 58 и 82 години, всички жителки на район Коростен в Житомирска област, също са загинали. Сред жертвите е и граничен полицай.

A 23-year-old man from Kharkiv detonated a grenade during a document check on a train at Ovruch station in Zhytomyr region, killing himself, a border guard, and two civilian women. Twelve others were injured, including two servicemen, according to Ukraine’s National Police. pic.twitter.com/9LTfN1yeud — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2025

Наказателно дело за умишлено убийство и незаконно боравене с взривни вещества

Полицията е образувала наказателно дело по параграфи 1 и 5 от член 115 - умишлено убийство, член 348 - покушение срещу живота на служител на правоохранителните органи, член на група за обществен ред и охрана на държавната граница или военнослужещ, и член 263 - незаконно боравене с оръжие, боеприпаси или взривни вещества - от Наказателния кодекс на Украйна.

Според Държавната гранична служба предварително е установено, че мъжът, извършил експлозията, наскоро е бил задържан за "опит за нарушаване на държавната граница".

Отделът поясни, цитиран от УНИАН, че в резултат на експлозията са били ранени двама военнослужещи от патрула и десет цивилни лица.

"РБК-Украйна", позовавайки се на източници, съобщи, че мъжът, извършил взрива, вероятно е бил издирван.

