Вербално: Путин и Тръмп помпат мускули един срещу друг. НАТО не си взема поука от Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Скъпите и високотехнологични западни оръжия се оказаха безпомощни в условията на пълномащабна война, когато никой от противниците, воюващи помежду си, няма видимо огромно превъзходство. Изводите на Запад точно по тази тема още не са направени – това констатира в свой материал изданието The Economist.

Още: Какво могат най-страшните дронове в света (ВИДЕО)

Конкретен пример е даден с американските дронове Switchblade и представянето им в Украйна – твърде скъпи, недотам способни да се справят с електронно заглуашване, а дори ако успеят да уцелят целта, невинаги нанасят необходимите поражения. Съответно, украинският военнопромишлен комплекс вече ясно показва, че е по-добър в разработването на определени военни продукти и оръжия просто защото Украйна е във война и украинските компании далеч по-добре разбират какво е нужно на войниците, тъй като са в епицентъра на събитията.

Има и по-фундаментална разлика в доктрините на отбранителната индустрия на Украйна и Запада. Западните отбранителни гиганти се фокусират върху производството на малки количества скъпи, високотехнологични оръжия, които се представят добре във войни с ниска интензивност срещу слаби противници. Но пълномащабната руско-украинска война показа, че при високоинтензивна конфронтация между два съвременни и сравними противници е по-важно да има голям брой евтини оръжия, отколкото шепа високотехнологични и скъпи. Количеството бие качеството при такива войни като тази в Украйна, е заключението на The Economist, според което НАТО още не го схваща.

Междувременно, колумнистът на Bloomberg Марк Чемпиън е категоричен, че няма чак толкова големи технологични пречки за САЩ да дадат крилати ракети "Томахоук" на Украйна. Чемпиън посочва, че САЩ разполагат с наземна установка за изстрелването на ракетите – установката "Тайфун". "Съществуват пускови установки "Тайфун", подходящи за сухопътната война на Украйна - те са на склад. Не е ясно защо САЩ отказват да обучават украинците да използват система за изстрелване, от която не се нуждаят, или система за крилати ракети, която американските им военни колеги вече притежават в една или друга версия", пише Чемпиън.

Изненандващо или, но Испания, която заедно с Италия е държавата в НАТО, отделяща най-малък процент от БВП за отбрана, обяви официално, че ще купува американски оръжия за Украйна през програмата PURL. Испанският премиер Педро Санчес каза, че страната му влиза в програмата точно когато американският президент Доналд Тръмп критикува Испания как не увеличава разходите за отбрана и не е отборен играч.

Вербално помпане на мускули

Новите санкции на САЩ няма да повлияят на нашето икономическо благополучие – това каза руският диктатор Владимир Путин, визирайки американските санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт". "Ако предлагането на нашия петрол и петролни продукти на световния пазар рязко намалее, цените ще се повишат. Обсъдихме това и с моя американски колега (Доналд Тръмп). До какво ще доведе това? Ще доведе до рязко увеличение на цената на петрола и петролните продукти, включително на бензиностанциите. И САЩ не са изключение", увери публично Путин. Според него, руският енергиен сектор се справя уверено в бурните икономически води, макар че търпял известни загуби – Още: Путин: Ако бъдат използвани далекобойни оръжия срещу нас, отговорът ще бъде унищожителен (ВИДЕО)

В отговор Тръмп беше доста директен – ще видим след половин година колко добре се справя Русия със санкциите. А говорителката на Белия дом Каролайн Левит подчерта преди това, че президентът на САЩ иска да види повече от Путин от думи – иска да види действия. Според Левит, Тръмп бил много мотивиран да спре войната в Украйна, след като успял да постигне мир в Близкия изток - Още: "Ще видим след шест месеца": Тръмп отговори на руските твърдения, че са имунизирани срещу санкциите (ВИДЕО)

White House doll Leavitt: Trump wants more than words from Putin, he wants results. She added Trump is driven by his Middle East peace deal and is focused on ending the war in Ukraine. A meeting with Putin is still on the table, but only if it delivers real outcomes. pic.twitter.com/DawT1QQxJG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

А на този фон, пред Европейския съвет в Брюксел украинският президент Володимир Зеленски каза, че китайският президент Си Дзинпин му казал, че няма да продава оръжие на Русия. Зеленски определи Китай като много труден въпрос. "Знам едно нещо – Китай помага на Русия, не помага на Украйна и не е заинтересован ние да победим, а руснаците да загубят", обобщи той.

"Xi told me that he would not sell weapons to Russia, but I know one thing: China is helping Russia. China is not helping Ukraine. China is not interested in our victory and Russia's defeat," Zelensky said during a press conference in Brussels. pic.twitter.com/CY7cLsOaIR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Продължава тенденцията на спад на военната активност в Украйна, макар че този път на дневна база тя е почти незабележима. На 23 октомври са станали 120 бойни сблъсъка според данните на украинския генщаб спрямо 126 на 22 октомври. Руснаците са хвърлили 184 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 8 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 8 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4847 изстреляни снаряда, като това е с около 700 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6530 FPV дрона, което е с около 2000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 39 отбити там по украински данни. Още 14 са спрени в съседното от юг Олександриевско направление. 12 са били руските пехотни атаки от Торецк към Константиновка, това е на север от Покровск. В Славянското (Северското) направление е имало 14 руски пехотни атаки, а в северната част на Харковска област, при Вовчанск, са станали 11 руски пехотни атаки.

В нов опит да покаже как печели на бойното поле, Русия стартира поредна информационна кампания – нейно острие е Владимир Салдо, бивш кмет на град Херсон (2002 – 2012), който беше назначен от руските окупатори за управител на Херсонска област, уточнява ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Салдо обяви, че руснаците са превзели Карантинния остров, който е част от Пети микрорайон на Херсон – появиха се геолокализирани кадри в това отношение. Само че Украйна също публикува видеокадри, показващи нейни войници на острова в община "Корабна", която е на този остров. Точно това показва, че Русия не е установила никакво предмостие, коментира ISW и добавя, че руснаците се мъчат да представят ограничени диверсионни свои операции като начало на голяма операция за ново прехвърляне на западния бряг на река Днепър и завладяване на Херсон:

Footage shows that the Russian forces are on the far western tip of Karantinnyi Island.



Geolocation: 46°35'56.0"N 32°33'08.0"E pic.twitter.com/V9iToDGdq4 — NimdaQA (@nimda_qa) October 23, 2025

Soldiers of the 34th Coastal Defense Brigade in Kherson’s Korabelnyi district refute Russian claims about alleged battles for the city, calling them pure fakes. pic.twitter.com/ow8Dbr9OI6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Продължава и тенденцията Русия да извършва повече атаки с бронирана техника напоследък, след като месеци наред преобладава тактика с малки щурмови групи, придвижващи се пеша, с мотори, с бъгита. Поредната по-голяма руска атака с бронирана техника е извършена от Серебрянка към Северск – украинците съобщават, че при тази атака са унищожили 1 танк, 3 бронирани машини на пехотата, 3 бъгита и 20 мотора. А при Часов Яр са унищожени още две руски бронирани машини, както и две бъгита, убити са около 40 руски войници, казва Дмитро Запорожец, говорител на 11-ти украински корпус:

Ukrainian soldiers of the “Apache” battalion (81st Air Assault Brigade) released footage of repelling a major Russian assault near Serebryanka and Siversk. The attack involved infantry, motorcycles, and heavy armor, including a so-called “blyatbarn” tank destroyed after multiple… pic.twitter.com/LEeFpymQuD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец отново гледа към Добропиля, северния фланг на Покровск. Машовец казва категорично – явно до момента руснаците се провалят в опита си да превземат Мирноград и украинската армия през последните 3 дни успешно прочиства югоизточните и източните покрайнини на града от руски щурмови групи. И още – украинският военен експерт отчита трудности за руснаците при Родинско, по-на север от Мирноград, откъдето руската армия трябва да премине, за да отреже изцяло логистиката от север за Покровск. Машовец отчита добра работа на украинската пехота в района, която не позволява на руските части да се промъкнат и заемат изгодни позиции, и казва, че украински части успяват да напредват в пролуки на руската линия и да застрашават тила ѝ. Проблемът засега е, че украинската пехота е по-малобройна, но това е само засега, уточнява о.з. полковникът.

Конкретно за Добропиля, Машовец отчита, че руснаците вече почти не атакуват, но това не означава, че всичко се е разминало. Той предупреждава, че руснаците имат намерение да пресекат пътя от Шахово и Софиевка към Дружковка, при Новопавловка. Само че дотук руските части при Шахово и Володимировка са безмилостно спирани и избивани, няма руски успех и по линията Полтавка – Русинов Яр, откъдето руснаците трябва да стигнат до Новопавловка. И в контекста на предишни оценки на Машовец, че руската армия се стреми да обкръжи Покровск, защото вече няма достатъчно пушечно месо за употреба, за да направи необходимата мащабна фронтална атака, украинският военен оператор Станислав Бунятов твърди в канала си в Телеграм, че проруските сепаратисти (ДНР и ЛНР) пак правят мобилизация, за подкрепа на Покровското направление. Няма хаос в отбраната ни, макар че руснаците хвърлят много щурмови групи, добавя Бунятов.

За втори пореден ден украинският военен телеграм канал "Офицер" обръща внимание на Лиман и казва, че в покрайнините на града вече е имало сблъсък с руски войници. Това потвърждава известен хаос в отбраната ни в това направление, коментира той. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" рисува картина на руски напредък в Купянск, обкръжаване на Покровск и в Ореховското направление, но с общи клишета, а не с конкретни данни.

Пореден свидетелски репортаж за убийство на цивилни от руската армия – история как 57-годишна украинка е ранена, мъжът ѝ и най-големият ѝ син – убити, а впоследствие тя открива тялото на по-малкия си син и на съседите ѝ, жена на 62 години и 30-годишния ѝ син. Ранената жена успява да се добере до контролирана от украинците територия и там получава помощ:

Russian occupiers shot civilians in Zvanivka, Bakhmut district.



On October 20, a family with two sons - one adult and one younger - was hiding in the basement of a private house. The younger son went out to get water. Russian soldiers broke into the shelter and interrogated the… pic.twitter.com/WNmc0cDfDB — WarTranslated (@wartranslated) October 23, 2025

Още: Не само санкции, но и някои ракети: Тръмп най-после натисна Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)