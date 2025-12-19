Любопитно:

Загинали и ранени при масирана руска атака в Одеска област (ВИДЕО)

19 декември 2025, 23:51 часа 280 прочитания 0 коментара
Загинали и ранени при масирана руска атака в Одеска област (ВИДЕО)

Седем души загинаха, а 15 са ранени в резултат на ракетна атака тази вечер по пристанищната инфраструктурата в Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм". "Днес вечерта руснаците отново нанесоха масирана ракетна атака по пристанищната инфраструктурата в Одески район. В резултат на удара се запалиха товарни автомобили на паркинга", казва Кипер. На кадри в социалните мрежи се вижда, че мнозина са загинали в камионите си.

По негова информация работата на оперативните и спешни служби е затруднена от продължаващата въздушна тревога. „По предварителна информация, за съжаление, седем души са загинали. Още петнадесет са ранени и са хоспитализирани. Лекарите оказват цялата необходима помощ на пострадалите. Работата на оперативните и спешните служби е затруднена от продължаващата въздушна тревога“, написа той в телеграм канала си.

Още: След атаката с дронове: И балистична ракета удари моста, свързващ Одеса и Кишинев (ВИДЕО)

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Още: Русия удари мост в Одеса, три деца останаха без майка (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Одеса загинали руска атака война Украйна руска ракетна атака
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес