Загинали и ранени при масирана руска атака в Одеска област (ВИДЕО)

Седем души загинаха, а 15 са ранени в резултат на ракетна атака тази вечер по пристанищната инфраструктурата в Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм". "Днес вечерта руснаците отново нанесоха масирана ракетна атака по пристанищната инфраструктурата в Одески район. В резултат на удара се запалиха товарни автомобили на паркинга", казва Кипер. На кадри в социалните мрежи се вижда, че мнозина са загинали в камионите си.

По негова информация работата на оперативните и спешни служби е затруднена от продължаващата въздушна тревога. „По предварителна информация, за съжаление, седем души са загинали. Още петнадесет са ранени и са хоспитализирани. Лекарите оказват цялата необходима помощ на пострадалите. Работата на оперативните и спешните служби е затруднена от продължаващата въздушна тревога“, написа той в телеграм канала си.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

