След атаката с дронове: И балистична ракета удари моста, свързващ Одеса и Кишинев (ВИДЕО)

През нощта 10 дрона „Шахед“ удариха моста близо до Майаки в Одеска област. По-късно същия ден балистична ракета също го порази. Видеото показва, че бойната глава е от касетъчен тип. Мостът е повреден, а маршрутът Кишинев–Одеса е временно затворен.

Russia struck a bridge near Moldova border checkpoint in Odesa Oblast with cluster munitions following yesterday's drone attack, targeting routes to southern Odesa region. pic.twitter.com/RYPuwcUXB3 — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025

Новият удар идва по-малко от 24 часа, след като руските сили атакуваха съоръжението с десетки дронове. При атаката загина жена, а трите й деца бяха ранени. Ударът стана близо до молдавския граничен пункт в Одеска област.

Overnight, 10 Shahed drones struck the bridge near Mayaky in Odesa region, and later that day a ballistic missile hit it. Video shows the warhead was cluster type. The bridge has been damaged, and the Kishinev–Odesa route is temporarily closed. pic.twitter.com/JgKdUDRg30 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

Началникът на областната военна администрация на Одеса Олег Кипер коментира, че това е "поредното цинично престъпление на Русия - удар по мирни хора." Той допълни, че препоръчва на водачите да избягват движението по моста край с. Маяки. Руската армия вече три пъти е атакувал участъка.

Срутването на моста може да доведе до недостиг на горива

Руски удари по мостовете в Одеска област биха могли да блокират 60% от вноса на гориво в Украйна. Това бързо ще доведе до недостиг на бензин и повишаване на цените, съобщи във Facebook експертът по горива Дмитрий Леушкин, основател на групата компании Prime. Според него, ако мостът в Маяки бъде напълно разрушен, достъпът до Измаил от основната част на Одеска област и обратно ще бъде възможен само през съседна Румъния.

„Ще поставим понтони, те ще ги съборят, което ще наруши логистиката с Измаил, и не знам за други пазари, но пазарът на горива определено ще се срине бързо. Измаил представлява 60% от пазара и затварянето му по този начин ще повиши западните цени с поне 2 UAH още в понеделник, създавайки сериозен недостиг на цистерни за гориво и довеждайки до постепенно затваряне на бензиностанции, започвайки от източните и южните региони“, отбеляза Леушкин.