Огромно огнено кълбо и 30 вагона с бензин: Влак в Русия дерайлира (ВИДЕО)

04 февруари 2026, 19:08 часа 351 прочитания 1 коментар
Огромно огнено кълбо и 30 вагона с бензин: Влак в Русия дерайлира (ВИДЕО)

Вагони на товарен влак, превозващ бензин, дерайлираха и се запалиха на гара Кочетовка-2 в Тамбовска област. Според информация на руски информационни телеграм канали като 112, около 30 вагона са понесли щети при инцидента. От видеокадри от мястото на случилото се се виждат огромно огнено кълбо - явна експлозия.

Руските железници съобщиха в официалния си канал в Телеграм, че по предварителна информация няма пострадали. Обаче за да бъде угасен пожарът са пратени не само пожарни, но и специализирани пожарни влакове. Разследва се каква е причината за случилото се.

