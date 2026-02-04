Огромно огнено кълбо и 30 вагона с бензин: Влак в Русия дерайлира (ВИДЕО)

Вагони на товарен влак, превозващ бензин, дерайлираха и се запалиха на гара Кочетовка-2 в Тамбовска област. Според информация на руски информационни телеграм канали като 112, около 30 вагона са понесли щети при инцидента. От видеокадри от мястото на случилото се се виждат огромно огнено кълбо - явна експлозия.
A fireball erupted in Michurinsk, Tambov Region, Russia. Russian media report that a train carrying gasoline tank cars exploded after previously derailing. Around 30 railcars were damaged. pic.twitter.com/ZJkNwmQG4F— WarTranslated (@wartranslated) February 4, 2026
Руските железници съобщиха в официалния си канал в Телеграм, че по предварителна информация няма пострадали. Обаче за да бъде угасен пожарът са пратени не само пожарни, но и специализирани пожарни влакове. Разследва се каква е причината за случилото се.
A train carrying gasoline tank cars derailed and exploded in Russia’s Tambov region. Around 30 railcars were damaged in the incident. The number of injured Russians remains unknown and no official casualty figures have been released so far. #Russia pic.twitter.com/M6853mL8N4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026
