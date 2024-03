Загинали и ранени след руски обстрел срещу Кривой рог (ВИДЕО)

Някои от ранените са в тежко състояние, сред пострадалите има и деца, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Сергей Лисак.

❗️ More than 30 wounded of Russian shelling have been hospitalized in Kryvyi Rih, 5 in serious condition, among them a child, said the head of Dnipropetrovsk regional military administration Sergey Lysak.



According to the preliminary version, the strike was carried out by a… pic.twitter.com/mPTNLFnwso