Западни медии упорстват: ФСБ и бивши генерали подготвят преврат срещу Путин

Интересното е, че подобен материал изобщо не е първи - такава статия се появи и в британското издание Express, при това тя не е първа - има още една и на 1 май, с акцент как Путин се тревожи за възможен преврат заради "мистериозни смъртни случаи" във вътрешния кръг на Кремъл.

За бившия работодател на Путин – руската служба за сигурност ФСБ – се твърди, че е толкова разочарована от липсата на военен напредък в Украйна, че се е свързала с редица генерали и бивши служители на армията, според различни анализатори и местни медийни доклади.

