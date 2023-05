Защо ПВО не работи? Разликата между руската пропаганда и реалността в Мариупол (ВИДЕО)

Думите са в ярък контраст на официалните руски данни, според които ПВО-то на руснаците не дало шанс на украинците да ударят Мариупол с британските ракети Storm Shadow.

Meanwhile, in Russian reports, air defence is very much doing 😂



"In order to disrupt logistics, the Russian [means Ukrainian, probably a typo] Armed Forces strike Mariupol with Storm Shadow, but our air defense does not allow the enemy to hit the target." pic.twitter.com/IyyA4aa8lY