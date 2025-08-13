Най-важните новини за деня: 13 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 август 2025 г.

ПАРАЛИЗА МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ: ЖЕЛЯЗКОВ НЕ СЕ Е РАЗБРАЛ С ПРЕЗИДЕНТА ЗА ДАНС И МВР (ВИДЕО)

Министър-председателят Росен Желязков не е се разбрал с президента за назначаването на нов шеф на ДАНС, както и за главен секретар на МВР - длъжности, които се предлагат от Министерския съвет и се одобряват от президента и за които бяха изпратени предложения към държавния глава. За липсата на съгласие между "Дондуков" 1 и 2 стана ясно от изявлението на премиера в началото на днешното правителствено заседание. Желязков обаче се въздържа от споманавена на президентската институция, нито името на държавния глава Румен Радев.

АПИ ОПИТА ДА СКРИЕ, НО НЕ УСПЯ: НАЧАЛНИЦИ СА ВЗЕЛИ СРЕДНО ПО 13 000 ЛВ. БОНУСИ (ДОКУМЕНТ)

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Институтът за пътна безопасност (ИПБ), воден от бившия началник на КАТ Богдан Милчев, влязоха в задочен спор за раздадените в АПИ 2,2 милиона лева бонуси за 2024 г. и за първото тримесечие на 2025 г. След като ИПБ публикува информация за големите възнаграждения в агенцията, дадени само на началници, АПИ заяви, че данните били представени "манипулативно" и че бонусите били разпределени във всички структури, включително на работещи в централното управление, областните структури, Института по пътища и мостове и Националното тол управление.

"ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА": РЪКОВОДСТВОТО НА АПИ НЕ КОМЕНТИРА ПОВЕЧЕ КОЙ ВЗЕ МИЛИОНИ БОНУСИ

2 274 654 лева бонуси/премии са раздадени през 2024 година от АПИ - информация първо изнесе Институтът за пътна безопасност, воден от бившия шеф на КАТ Богдан Милчев. Твърдението е , че тези пари са дадени на началници в АПИ - "членовете на УС и директорите". От АПИ отговориха, че информацията е представена манипулативно, но БНТ съобщи, че разполага с документи, които показвали, че премиите са дадени на 174 души.

ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ ВЪПРЕКИ ОБЕЩАНИЕТО, РАЗКРИТИЯ ЗА СДЕЛКИ В СОФИЯ И ШУМЕНСКО

Докато правителството обявява, че спира продажбата на държавни имоти, се оказва, че такива сделки вече са извършени. В личния си профил във Facebook блогърът Боян Юруков обвини областния управител на София Стефан Арсов в неверни твърдения по темата. "Вчера областният управител на София Стефан Арсов настоя, че в почти 16-те месеца, когато е бил на поста, не е имало продажби на имоти държавна собственост. Беше цитиран на много места дословно, заедно с други нападки. Никой не си направи труда да провери. Всъщност, продадени са поне два имота", написа Юруков.

ДЪРЖАВНИТЕ МАГАЗИНИ - РИСКОВЕ ОТ ПЪРВИЯ ДО ПОСЛЕДНИЯ РАФТ (ВИДЕО)

Все повече икономисти и финансисти предупреждават, че идеята за новите държавни магазини крие рискове пред пазара. Припомняме, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготвя усилено проекта „Магазини за хората“ – верига обекти, които ще предлагат продукти от т.нар. „малка потребителска кошница“ с ограничена надценка от 10%.

ПОДКРЕПАТА ЗА ЕВРОЗОНАТА СИ ПРОБИВА ПЪТ: КЛЮЧОВИТЕ МЕСЕЦИ И СТРАХОВЕТЕ НА БЪЛГАРИТЕ

Постепенно подкрепата за еврозоната си пробива път, коментира Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" по време на брифинг в Министерски съвет. Тя представи проучване в периода 18 - 22 юли, което е част отработата на Механизма за координация с "Алфа Рисърч" и което отразява обществените нагласи за въвеждането на единната европейска валута. Това е трето проучване в рамките на мониторинга, което извършва Министерство на финансите, като основните целеви групи са две широка общественост - граждани над 16 години и бизнеса.

КОЛКО ПЛАЩАТ МИГРАНТИТЕ НА КАНАЛДЖИИТЕ, ЗА ДА ИДАТ В ЕВРОПА?

Цената, която един мигрант плаща на каналджиите, за да бъде преведен и да стигне в Европа, само за една година се е увеличила 5 пъти и вече достига 5000 евро. Това показват данните на полицията. 3 000 мигранти са били задържани през 2024 г. при опит да преминат българо-турската граница. Властите изчисляват, че общо 55 000 души са се опитали да преминат границата незаконно. Те идват предимно от Сирия и Афганистан.

САЩ ВИДЯХА "НЕПРАВОМЕРНИ УБИЙСТВА" В БЪЛГАРИЯ: "БОЕЦ", "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" И АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" НА ФОКУС ВЪВ ВАЖЕН ДОКЛАД

През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България. Това пише в частта за страната ни в доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ. Сред значимите проблеми в областта на правата на човека са достоверни съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, се отбелязва в документа, цитиран от БТА.

ОРЪЖИЯ, КОРУПЦИЯ И СЯНКАТА НА КРЕМЪЛ: КАК В УКРАЙНА ГЛЕДАТ НА АКЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА?

На 12 август българските правоохранителни органи започнаха мащабни акции срещу известни местни търговци на оръжие по искане на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна. Макар че първоначално операциите изглеждаха насочени към корупция при продажбата на оръжие на Украйна, според последни данни разследването може да проучи и незаконния трансфер на оръжие към Русия, което е много по-тежко обвинение. Така описва ситуацията специализираното украинско издание Defense Express.

ПЛАНЪТ НА ПУТИН ЗА СРЕЩАТА С ТРЪМП: ОСНОВНИЯТ СЦЕНАРИЙ - СПЕКУЛАЦИИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се готви да предложи на американския президент Доналд Тръмп изход от войната в Украйна – по време на срещата им в Аляска на 15 август. Това твърди Дмитрий Суслов – той е представен от италианския ежедневник Corriere della Sera като съветник по външната политика на Кремъл. Суслов обаче не е официално посочен като такъв на официалния сайт на Кремъл, той води предаване по руския "Първи канал" и е зам.-директор на Центъра за комплексни европейски и международни изследвания.

"ТРЪМП НИ ПОДКРЕПИ": ЕВРОПА И ЗЕЛЕНСКИ РАЗКРИХА КАК САЩ ЩЕ ПОДХОДЯТ СПРЯМО ПУТИН (ВИДЕО)

Доналд Тръмп ще започне преговори с диктатора Владимир Путин в Аляска на 15 август за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви германският канцлер Фридрих Мерц, по чиято инициатива редица евролидери проведоха общ видеоразговор с американския президент днес, 13 август. В дискусията се включи и украинският лидер Володимир Зеленски, който пристигна специално по този повод в Берлин, след което даде съвместна пресконференция с канцлера.

РЕПАРАЦИИ ЗА 1 ТРЛ. ДОЛАРА: ОБЯВЕНИ СА 5-ТЕ ИСКАНИЯ НА УКРАЙНА ПРЕДИ СРЕЩАТА В АЛЯСКА

Киев се опасява, че предстоящата на 15 август среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Аляска може да доведе до споразумение, което заобикаля интересите на Украйна и позволява на Русия да се прегрупира за нова война. Затова президентът Зеленски и ключови европейски съюзници ще използват срещата си с Тръмп преди срещата в Аляска в петък, за да очертаят червените линии, които се надяват да възпрат Путин от използването на споразумението с Тръмп като възможност да продължи напред с основната си цел - не завземането на част от Източна Украйна, а унищожаването на независимата украинска държава.

КРИЗА ЗА БЕНЗИН В РУСИЯ: НЯМА КОЛИЧЕСТВО И ЦЕНИТЕ ХВЪРЧАТ ЗАРАДИ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ

Руското правителство подготвя спешна среща с големи руски петролни компании относно покачващите се цени на горивата в страната. Те са се повишили с близо 50% от началото на годината - а основната причина са постоянните украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и бази за горива - Още: Поне две руски рафинерии и руски завод станаха цел на украински дронове.

С ВОЙНАТА СИ ПУТИН АТАКУВА НЕ САМО УКРАЙНА

Какъв е най-големият риск пред световната икономика? Основният отговор на този въпрос е свързан с непредсказуемата политика на САЩ и геополитическите рискове, пише турското издание Sabah. Последните новини сочат, че Съединените щати продължават митническата си война, като напрежението периодично ескалира. Въпреки това, от деня, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи пред камера със списък в ръка, той направи значителни отстъпки.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ В ИВИЦАТА ГАЗА, ДОКАТО ТРЪМП СИ ГОВОРИ С ПУТИН: ДИАНА ХУСЕИН В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Срещата между Тръмп и Путин ще обхване много други теми, просто Украйна е само една от тях. Ще се говори за Близкия изток, ще се обхванат и споровете на САЩ и Русия в Северното полукълбо, където има сериозни залежи. Това заяви в предаването "Студио Actualno" международният анализатор и политически наблюдател Диана Хусеин, коментирайки историческата среща между Вашингтон и Москва в петък.

ОТНОВО СНИШАВАНЕ? БЪЛГАРИЯ ОСТАНА ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСЪЖДАЩА ИЗРАЕЛ ЗА ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ В ГАЗА

Правилата на Израел за неправителствените организации, предоставящи помощ, ще влошат хуманитарното страдание в Ивицата Газа, предупредиха външните министри на 19 страни от ЕС, но не и на България. Допълнителните изисквания, договорени през март, които трябва да влязат в сила в началото на септември, създават повече бюрокрация за организациите, предоставящи помощ в окупираните палестински територии, и могат да доведат до отписване на повечето международни НПО-та до 9 септември, заявиха междувременно от ООН.