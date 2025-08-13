Грандиозен "парад на планетите" през август 2025: Кога да наблюдаваме космическия спектакъл

Август е един от най-вълнуващите месеци за астрономите и любителите на звездното небе, защото тогава се наблюдава уникално явление - "парад на планетите". През този месец няколко от най-ярките планети в нашата Слънчева система се подреждат в небето така, че можем да ги видим почти на една линия, създавайки завладяваща гледка. Този уикенд от 17 август, до сряда, 20 август, Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун ще се виждат едновременно над източния хоризонт около час преди изгрев. Астрономическото явление беше наблюдавано за последно през февруари, а следващия подобен космически спектакъл на планетите ще можем да наблюдаваме чак догодина.

Между 15 и 22 август към тях ще се присъедини и старата Луна. Някои източници посочват 10 август като дата на „парада“, но това не е оптимално време за наблюдение, тъй като Меркурий ще бъде твърде ниско над хоризонта.

Снимка: iStock

Меркурий е най-труден за наблюдение с невъоръжено око. Най-доброто време за това е по време на най-голямата му западна елонгация, когато е най-отдалечен от Слънцето.

На 19 август Меркурий ще бъде на 18,6° от Слънцето, което създава благоприятни условия за наблюдение преди изгрев.

Препоръчително е да наблюдавате явлението между 15 и 26 август, с най-добри условия между 19 и 21 август, пишат от "Мега Вселена".

При ясно небе ще можете да забележите Венера, Юпитер и Сатурн. Меркурий ще бъде по-близо до хоризонта, но все пак достатъчно ярка, за да бъде видяна от повечето наблюдатели. Въпреки това, Уран (който се вижда между Юпитер и Сатурн на небето) и Нептун (близо до Сатурн) са твърде слаби и отдалечени, за да се видят с невъоръжено око. Единственият начин да видите тези два ледени гиганти е чрез добър телескоп, съветват от Live Science.

