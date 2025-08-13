Николай Николов: Трябва да възстановим и модернизираме летателната техника за борба с пожарите

Трябва да възстановим и модернизираме летателната техника на Българската армия за гасене ан пожари, да обучим пилоти и да поръчаме нови специализирани самолети. Процедурата може да отнеме години, но не бива да я пропускаме. Това коментира в „Интервюто в новините NOVA“ съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов.

Това лято България преживя тежък удар от мащабни пожари. Най-големите загуби са „унищоженорто биоразнообразие, хиляди изгоряли декари гори, изпепелена земеделска земя и, за съжаление, къщи. За възстановяването ще са необходими десетки години“. "За радост обаче няма пряко загинали от пожарите“, подчерта той. „С времето и природата не се спори. Югозападните райони страдат всяка година, но и много други части на страната не са пощадени“, коментира Николов.

На въпрос колко от пожарите са причинени от човешка дейност, той беше категоричен: „Над 90% от възникналите пожари са човешко дело. Много малък процент е причинен само от природата. Хората често хвърляме фасове или работим в неподходящо време с машини, които могат да предизвикат искри. Подценяваме ситуацията и това води до катастрофални резултати“.

Въпреки затегнатото законодателство за борба с пожарите, глобите за нарушителите остават ниски. „Имаме вече 29 наказателни постановления за нарушения на противопожарните норми. Минималната глоба е около 50 лева – което не е голяма сума, но целта е да се покаже, че се следи и няма безнаказаност“, уточни той.

Николов представи и конкретни данни за активните пожари през лятото. „Пожарът край Струмяни обхвана над 45 хиляди декара, теренът там е изключително труден и стръмен. Все пак добрата новина е, че пожарът не се разпространява към природния парк, благодарение на усилията на пожарните екипи“.

Накрая Николов изказа благодарност и признателност към българските пожарникари: „В скалата на Балканските държави нашите пожарникари са номер едно. Те са били навсякъде, където е имало нужда, и са доказали своя професионализъм и смелост“.