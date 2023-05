Зеленски даде отговор за референдум в Крим и какво му е обещал Си Дзинпин за Русия

"Това би било сепаратизъм. Нарушение (на конституцията)", подчерта той, според БТА. Българската телеграфна агенция обаче не уточнява какво всъщност има предвид Зеленски, а то е следното - че референдум за Крим трябва да се проведе с допитване навсякъде в Украйна, а не само в Крим - точен цитат има в РБК Украйна!

Той подчерта, че сега е нужна контраофанзива, за да бъдат изтласкани руските окупатори извън украинска територия. Това, според него, е единственият начин за излизане от ситуацията в Украйна. "Когато ние стигнем до границата с Крим, подкрепата за Путин в Русия ще падне и той ще трябва да намери начин да излезе от ситуацията. Недалеч сме от този момент", заяви Зеленски.

"Ако Украйна падне, следващата стъпка е Молдова и после балтийските страни. Ако Путин стигне до това, може би не до Италия, но до балтийските страни, те са членове на НАТО и вие ще трябва да изпратите на война вашите синове. Така че е по-добре да ни помогнете, вместо да пращате на война собствените си деца", смята украинският президент.

Украинският президент беше категоричен - с Путин не може да се преговаря, с него не може да се посредничи: "Той е едно лидерче, което убива не само украинците, но собствения си народ, за да защитава своя пост", единственият устойчив мир може да е този по украинската формула: Зеленски обяви условията за прекратяване на войната на срещата на Г-20

The president of Ukraine also met with Pope Francis. pic.twitter.com/Hq8Ma0rBwt