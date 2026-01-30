Зеленски: Две неща не даваме на Русия без битка

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна и Русия остават в задънена улица по най-спорния въпрос в мирните преговори – контрола над Донбас – и предупреди, че настоящите искания на Москва са далеч от компромис. „Все още не сме намерили обща позиция по териториалния въпрос – по-специално, по отношение на част от Източна Украйна. Става въпрос за Донецка област. Смятаме, че строгите искания към Украйна явно не са компромис. Те са прекрояване на границите на Украйна“, заяви той пред репортери на 30 януари.

Още: Кремъл със смехотворно обяснение за среща Путин-Зеленски. Иран може да провали преговорите

Зеленски подчерта, че Украйна е готова да направи компромиси, които да доведат до истинско прекратяване на войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин преди четири години, но няма да приеме никакво нарушаване на териториалната си цялост.

Като част от преговорите САЩ предложиха създаването на свободна икономическа зона в Донбас, като единствената отстъпка, която Киев е готов да направи, е да се изтегли само ако и руските сили се оттеглят назад на същото разстояние. Москва не контролира цял Донбас, включващ Донецка и Луганска област - Путин от 2014 г. не може да завземе "крепостния пояс" на Украйна около Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка и сега го иска като част от споразумение. Само че ако руската армия завземе тази зона в Донецка област, защитните позиции навътре в страната стават уязвими при подновена руска агресия в бъдеще: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Кремъл прокарва така наречената „формула на Анкъридж“ - предложение, което би изисквало украинските сили да се оттеглят от Донбас и да се замразят настоящите фронтови линии навсякъде другаде.

Снимка: president.gov.ua

Зеленски сравни ситуацията на Украйна с Гренландия

„Всякакви въпроси, свързани с контрола – дори над свободна икономическа зона – трябва да бъдат справедливи. Това означава, че Украйна запазва властта над териториите, които в момента контролира“, заяви Зеленски. „Това е нашата позиция и тя беше ясно изразена за първи път в тристранния формат в Абу Даби", допълни той във връзка с преговорите със САЩ и Русия в ОАЕ на 23-24 януари.

Той добави, че Украйна сега очаква отговора на Русия на териториалната позиция на Киев.

Още: Зеленски с нови критики към Европа: Защо ракетите идват ден след като Русия вече ни е потопила в мрак?

„По мое мнение, историята с Гренландия е много специфичен случай, който утре може да бъде използван, за да ни отнемат територии и да ги признаят де юре. Това трябва да се разглежда и от тази гледна точка. И когато няколко десетки войници са изпратени в подкрепа на Дания... какво означава това? Какъв сигнал изпраща това?“, каза президентът на Украйна относно амбициите на Доналд Тръмп да поеме контрол над натовска територия, част от Кралство Дания.

АЕЦ Запорожие е другият спорен въпрос

Друг нерешен въпрос, по думите му, е статутът на атомната електроцентрала в Запорожие - най-голямата в Европа. Тя е под контрола на окупационните сили от самото начало на инвазията през 2022 г.

Зеленски е категоричен - Украйна няма да предаде Донбас или АЕЦ "Запорожие" на Русия без битка.

Още: Зеленски към Путин: Каня те на преговори в Киев. Ако ти стиска