Зеленски говори ще има ли мир. Жената на висш руски генерал му изневерява с брат му (ВИДЕО)

Пореден такъв материал излезе в NBC, с позоваване на вътрешни източници как от над един месец се правят сондажи какво е необходимо за мирни преговори, защото войната е "в тупик", но дори в този материал беше изрично посочено, че администрацията на американския президент Джо Байдън не вижда никакви сигнали, че Русия е готова да преговаря за реалистичен и устойчив мир.

Zelenskyi commented on the rumors about so called negotations.



"I don't know where it comes from and who writes it. Everyone knows my attitude, the opinion of Ukrainian society towards such things. We have repeatedly heard that they are allegedly inciting us to do something in…

Няма патова ситуация

На пресконференция, заедно с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, украинският президент изрично подчерта, че войната в Украйна не е стигнала патова ситуация. Той се съгласи, че вече е минало много време (над 20 месеца) и войниците са уморени, но говори за нуждата украинските военни да бъдат пазени, защото са най-ценният актив на страната, както и за нуждата Украйна най-накрая да се сдобие с изтребители F-16 и повече ПВО, за да парира руското въздушно превъзходство. Зеленски изрично припомни, че и през 2022 година немалко експерти говореха за патова ситуация на фронта, преди двете успешни украински офанзиви в Харковска и Херсонска области. Той беше категоричен – издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин няма да спре в границите на сега окупираните украински земи и че Украйна "няма право дори да мисли да се предаде". Това де факто беше отговорът на Зеленски на пространното есе на командващия украинската армия генерал Валерий Залужни, в което той писа, че войната отива към патова ситуация и трябва да се случат определени промени, за да може Украйна да се надява на победа – на първо място въздушно превъзходство, но не само: Залужни: Войната става позиционна, това е изгодно за Русия

Да се упражнява натиск за мирни преговори, след като Кремъл даде ясен скорошен знак, че не вижда войната да става позиционна – на 2 ноември говорителят на Путин Дмитрий Песков изрично заяви, че Русия печели, визирайки Авдеевка – е вредно, пише в своя оценка в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Русия печели според руската пропаганда

Междувременно, режимът на Путин продължава да търпи унижения и да не може да се справи не само на фронта в Украйна, но и на информационния фронт. Поредното унижение – хакери са успели да пробият профил в социална мрежа на съпругата на генерал Михаил Теплински и извадиха доказателства, че тя му изневерява с брат му. Теплински е командващ руските военновъздушни сили (ВВС) и то с основно направление елитните им руски десантчици, като в момента се счита, че е поел ръководството на руските сили, биещи се в Херсонска област, по поречието на Днепър: Смениха командващия руснаците при Днепър: Коментират руски военни блогъри (ВИДЕО). Хакерите публикуваха чатове между жената на Теплински и по-малкия му брат Дмитрий, като двамата дори си разменяли еротични снимки. Предвид събрания материал изглежда връзката е от дълго време:

Отделно, The Moscow Times цитира свои източници в руското правителство, че главният директор на руската държавна информационна агенция ТАСС Сергей Михайлов е уволнен – заради отразяването на бунта на Евгений Пригожин и ЧВК Вагнер. Новината намира място в акцентите на обзора на ISW. А в материала на The Moscow Times е описано, че Михайлов се разделя с поста си, защото в отразяването на ТАСС на бунта руските власти не са описани в достатъчно добра светлина. "Служителите на ТАСС са забравили, че тяхната задача номер едно не е да отразяват новини, а да създават идеологически удобна за Кремъл среда", пише в материала, като се цитира именно източник от руското правителство.

Развитие на военните действия в Украйна

През изминалото денонощие има по-интензивно темпо на боеве – в сутрешната сводка на украинския генщаб се посочва, че за последните 24 часа е имало 82 бойни сблъсъка, което с 15-тина повече от нивото за последните 2 дни. 20 от тези атаки са при Авдеевка, като говорим за спрени руски атаки.

При Авдеевка вече има геолокализирани видеокадри, които показват, че руснаците са успели леко да напреднат по жп линията югоизточно от Степово (8 километра северозападно от Авдеевка). Кадрите са компилация от украински бомбардировки с дронове, в които се вижда как руски войници биват избивани при жп линията. На този фон още от вчера руски военни телеграм канали (като "Рибар") твърдят, че руските сили напредват и успяват да се укрепят на вече завзети позиции при жп линията: Украйна успешно уплаши десетки хиляди руснаци да не стъпват на фронта: Оценка от САЩ (ВИДЕО) В сутрешния си обзор сега обаче "Рибар", зад който стои бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изрично пише, че украинците успешно са контраатакували и са си върнали част от заетите от руснаците позиции по жп линията.

И британското военно разузнаване вече даде оценка, че през последните 3 седмици Русия е загубила поне 200 танка, бронирани машини и БТР-и при Авдеевка: Равносметка във ВИДЕО на руските загуби при Авдеевка, чака се нов руски щурм. На този фон аналитици на платформата OSINT, които работят с публични данни, изчисляват, че Русия е извадила от своите складове поне 350 танка Т-80, за да компенсира постоянните си големи загуби в техника. Не всички от тези танкове са пратени на фронта – немалко от тях са ползвани за резервни части, смятат анализаторите. Сега Русия има на склад около 810 такива танка – а в цялата война дотук, на база публични данни (геолокализирани видеа и снимки) руснаците са загубили 642 танка Т-80 – отделно са загубите на други модели, изчислява OSINT. А на този фон в направлението към Угледар, при Николско (27 километра югозападно от град Донецк), излизат нови видеокадри от поредната разгромена руска атака с тежка военна техника:

The 72nd mechanized on a roll near Vuhledar

При Бахмут, според публикации на руските военни телеграм канали "Двама майори" и "Дневник на десантчика", украинците са напреднали през гористия пояс северно от Клещеевка (7 километра северозападно от Бахмут). За изминалото денонощие украинският генщаб съобщава за 10 спрени руски пехотни атаки при Клещеевка, Андреевка (10 километра югозападно от Бахмут) и Хромово (2 километра западно от Бахмут).

New footage from the 3rd Separate Assault Brigade.



"Dense rifle fire does not abate from both sides. One of the fighters of the group picks up the wreckage, he is quickly assisted and the assault continues. We hide the occupiers' dugouts until complete liquidation," they write.

По поречието на Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от Днепър) украинците запазват позиции – признава го "Рибар" с думите „за съжаление“ (препратка към обзора на канала има по-горе в текста). В Запорожието няма потвърдени промени на позиции по направленията Орехов – Токмак – Мелитопол и Велика Новоселка – Бердянск (на границата с Донецка област).

Krynky on the left bank of the Kherson region. Heavy fighting is going on in the area. The settlement itself is mostly destroyed.

На изток, в направлението към Купянск и по линията Сватово – Кремена също няма потвърдени промени на позиции. Командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски обаче изрично коментира, че в направлението към Купянск руснаците са претърпели тежки загуби, но въпреки това полагат все повече усилия да превземат Синковка (8 километра североизточно от Купянск), за да имат плацдарм за атака към града. До момента това не им се получава.

Special GRU unit ARTAN repelling a Russian attack in the Kupyansk direction.

Run Ivan, run!



Run Ivan, run! pic.twitter.com/UsvucIxh3f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2023

The 12th special purpose brigade 'Azov' at work near Kreminna forest. Among the equipment destroyed is a Strela-10 air defense system, a BMP and a mortar.

Тази нощ беше извършен и удар в Скадовск, който се намира на практика на брега на Азовско море - в Херсонска област. Тепърва ще се уточнява какво точно е успяла да удари украинската армия. В официалните телеграм канали на назначения от руснаците губернатор на Херсонска област Владимир Салдо и на Скадовската окупационна руска администрация няма и дума за случилото се - само жалейки за украинския удар в Чаплинка, където руснаците отдавна е известно, че имат военна база и използват населеното място като логистична точка. Скадовската администрация представя удара като обстрел по цивилни обекти (Център по заетостта) и че имало 9 загинали и 9 ранени. Експлозии имаше и в Ростов-на-Дон.

