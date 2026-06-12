Зеленски се изправи пред въпрос за ЛГБТ в Украйна и украинската армия: "Едни и същи права" (ВИДЕО)

"Казвам се Александър Деменко, аз съм един от защитниците на Мариупол. Бих искал да знам какво е вашето мнение – какво трябва да се направи от гледна точка култура за нормализация на отношението към ЛГБТ в Украйна, да се увеличи толерантността и приемането на тези хора в украинското общество?". Тези думи бяха отправени към украинския президент Володимир Зеленски по време на една от много дискусии, в които той взема участие.

Още: Хомосексуализмът не може да бъде "лекуван": ЕК призова практиките за промяна на сексуалната ориентация да бъдат забранени

Отговорът на Зеленски: "Мисля, че е важно да говорим открито за цялото общество и това е абсолютно нормално. Всички тук защитаваме държавата, ние сме едни и същи и имаме едни и същи права – абсолютно. Независимо от каквито и да е предразсъдъци от хора (живеещи) в XV век – вие и аз сме модерни хора, вие сте защитили нашата държава и продължавате да го правите. И е редно да има открит разговор".

Zelensky on LGBTQ:



“I believe that everything should be discussed openly with society, and that is completely normal.



We are all here, we are defending the state, we are the same, and we have equal rights, despite any prejudices dating back to the 15th century.” pic.twitter.com/Ik4KUi3INV — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2026

С думите си украинският президент ясно показа, че не толерира дискриминация, особено що се отнася до принос в украинската армия и нейната задача да защити Украйна в пълномащабната война, отприщена от руския диктатор Владимир Путин и продължаваща вече пета година.

Още: Изкушавайте украински войници в сайтове за запознанства и ги убивайте: Русия започна да вербува тийнейджърки