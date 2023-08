Зеленски: Украйна ще се бори срещу Русия в Черно море. Единственият път към мира е дипломацията (ВИДЕО)

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от световните медии. Той подчерта, че Русия не иска мир и коментира инициативите за слагане на край на войната пред журналисти от Латинска Америка. Зеленски определи за формула на мира подхода на Украйна за прекратяване на воeнните действия.

Според Зеленски трябва да има справедливост за украинците и призова за възстановяването на живота в страната, която е поразена от продължилите повече от една година боеве. Той каза, че в предложението има 10 точки и добави, че опитът на страните, които наистина искат мир, е ценен.

"Това са десет точки, а вашите екипи могат да помогнат, като проучат и разберат какво предлага Украйна. Да се съгласят или не с нещо, да предложат нещо свое и именно на тази основа се изгражда нашата формула на мира. Основата трябва да е украинска, защото войната е в Украйна, а предложенията могат да дойдат от всяка държава", каза още Зеленски.

Припомняме, че Украйна вече даде своята формула за мир след войната и обяви 10 точки, които включват възстановяване на териториалната цялост на Украйна, изтегляне на руските войски, освобождаване на всички затворници, трибунал за отговорните за агресията и гаранции за сигурността на Украйна. В разгара на войната бяха представени и други мирни планове, най-известният от които остава този на Китай.

Зеленски беше категоричен, че Украйна ще се бори срещу Русия в Черно море, за да гарантира, че водите му не са блокирани и страната може да внася и изнася зърно и други стоки.

⚡️Zelensky: Ukraine's peace plan can help end other wars.



President Volodymyr Zelensky said that the peace formula he proposed to bring an end to Russia's war against Ukraine could be used as a basis for other conflicts.



📷 Presidential Office pic.twitter.com/kSW4Ar0I6H