Зумъри се затрудняват да разгънат стълба, дори с инструкции (ВИДЕО)

Ситуация, разиграла се някъде в Русия, която обаче важи не само за тези географски ширини и показва едно явление, което често се наблюдава - поколението Z (Gen Z) сериозно се затруднява с неща, които за предишните поколения изглеждат лесно изпълними и логични. В конкретния случай трима младежи се опитват да измият витрина, но за да започнат това, се налага първо да се справят с разгъването на обикновена стълба - наглед обикновена битова задача, която се оказва непосилна за тях, дори след като прочитат инструкцията.

Видеото предизвика лавина от коментари и шеги, защото е пример за все по-слабите практически умения на поколението Z (най-общо младежите между 12 и 25 години).

Както пише един от профилите в Instagram: "Мемът е забавен, но ситуацията е ужасяваща".

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