Яница Кънева: Критиката за мен е много важна

Гледате ли „Гласът на България“, тя бързо ви е направила силно впечатление – Яница определено е сред участниците, които придават смисъл, чар и въздействие на наложеното риалити. Току-що излезе авторската ѝ песен и бързаме да споделим с вас онова, което Яница ни разказа и за „Моя трудна любов“, но и за мястото, на което, като си тананика, среща смутени погледи; какво би си „откраднала“ от Миро; променените думички в първата песен, която е пеела като дете; невъзможният за нея инструмент; песента, която би избрала за личния си химн; а и още:

В „Гласът на България“ ти изпя The Show Must Go On на Queen. Това ли е най-смелото решение – да изпееш тази песен или имаше и други, още по-смели варианти?

Избрах тази песен, защото всяка дума в нея свързвам и преживявам в музикалния си път. Обичам да съм смела и го намирам за необходимо за всеки артист. Излизайки извън рамките, намираш пътя, а по пътя – и себе си. Имам още смели идеи – това, което съм намислила за полуфинала, истински ще ви изненада.

По повод песента на Queen имаше коментари в социалните мрежи, че това не било песен за жена. Има ли парчета, за които изобщо може да се твърди такова нещо и ако да – би ли дала пример коя песен не е за изпяване от мъж тогава?

Има песни, които са толкова съвършени, че всяка интерпретация се смята за проява на лош вкус. За мен The Show Must Go On е от шедьоврите в музикалната история. Позволих си да я интерпретирам респектирана и с кадифени ръкавици. Смятам, че с такъв подход половите ограничения не са валидни.

Ти си в отбора на Миро – какво би си „откраднала“ от качествата на твоя ментор като певец, ако можеше магически да пренесеш нещо негово при теб?

Обожавам автора в Миро. Той има изключителен усет да пише музика и текстове, които да докосват. За съжаление това не можеш да го откраднеш, не можеш да го научиш. Това е подарък от Господ. Но много обичам в него и въздействието, което има върху публиката си. Толкова много искам и аз да мога да влияя така.

А коя негова песен би изпяла в „Гласът на България“, ако имаше правило участник да изпее песен на ментора си?

Намирам „Печат от моята душа“ за един такъв шедьовър, за каквито споменах преди малко. Невероятна песен, невероятен аранжимент и толкова силни думи. А вплитането на кавал е нещо, което запълва цялата красота. Аз самата използвам този фолклорен, български инструмент в моите обработки на народни песни.

В чии критики и хвалби се вслушваш най-много (като изключим тези от Миро)?

Много по-важна ми е критиката. Един такъв доверен мой критик е моят колега, с когото заедно създаваме музика. Той познава качествата и недостатъците ми добре и му имам пълно доверие. Родителите ми и тяхната оценка е също много важна. За хвалбите съм благодарна, но наистина не ги запомням. Това, което е най-важно за мен, е да развълнувам публиката. Това случи ли се, означава, че целият ми път до тук е осмислен. А Миро ми е истински съветник.

И все пак – кой е най-неочакваният комплимент, получен покрай участието си в „Гласът“?

Най-милото нещо, което ми се случи покрай участието ми в „Гласът“, беше разказът на едни прекрасни родители на момиченце на 8 години, което, като е гледало „Цвете мое“, им е казало, че иска да свири и пее като мен. Пожелало е да започне уроци по пиано и пеене и към днешна дата се развива прекрасно. Това е невероятно щастие за мен!

Свириш на пиано и изобщо на клавирни. Кой, като изключим тях, ти е най-любим инструмент?

Обичам звука на много инструменти. Аз съм истински групар, свиря с групи от малка и барабаните са моя голяма любов. Дори съм си обещала, че в рамките на този живот ще се науча да свиря на барабани. Засега подгрявам комшиите с пианото. Обожавам цигулката! Цигулка в ръцете на майстор е космос. Обичам кавала много. Душата на инструмента идва от човека, който свири.

А кой – най-далечен инструмент и ти се струва невъзможно да го усвоиш, да свириш на него?

Невъзможно ми е да свиря на китара. В университета имах задължителна китара. Едва успях да науча акордите на Knocking On a Heaven’s Door”, които са четири. Тази постановка на китката и пръстите... не, не, не. Просто анатомично не мога да я направя.

Свързват те и с песента „Девойко, мари хубава“. След 5 години с коя песен искаш да те асоциират?

Да, преди години, когато ме канеха на различни събития във Варна, винаги искаха да им пея „Девойко, мари хубава“. Тогава направих и обработка за струнен оркестър и я изпях на един от големите концерти с Music M.A.G. Project във Варна. Фолклорът ни е магия и когато го обичаш, хората го усещат. Навярно това беше причината. Мечтая много скоро хората да ме свързват с много мои, авторски песни, превърнали се в техни любими. И затова съм обещала на себе си, обещавам и на всички, които искат да слушат моята музика, че ще им пея само истини.

Пускаш своята първа авторска песен – „Моя трудна любов“, плюс видео клип към нея. В нея част от текста е „В този твърде кратък живот няма смисъл любовта да боли“. Как може да бъде избегната болката в любовта, без да се отказват хората от самата любов?

Да, толкова се вълнувам и нямам търпение за датата 1-ви декември. Тогава излиза „Моя трудна любов“ във видео платформите. Музиката написа Красимир Гюлмезов, а текст – Мариета Ангелова по лична моя история. Както споменах по-горе, искам да пея само истини, минали през сърцето ми. В любовта понякога най-правилният избор е раздялата, за да останете цели и двамата. Когато любовта започне да руши, по-добре си тръгни. Болка се лекува само с обич, но истинска обич, осъзната и мъдра. Но за такава обич трябва опит и сърце.

Песен, която е най-подходяща да бъде твоят личен химн?

Винаги, когато изпълнявам „Ще продължавам да пея“ на Йорданка Христова, си мисля, че искам думите ѝ да описват живота ми... „до последния си честен миг“. Искам така да го изживея тоя живот.

Кое е онова – песента или групата/музикантът – което ако си в такси и шофьорът го пусне, ще поискаш веднага да слезеш, ако не се смени?

Опитвам да съм много толерантна в музикалния си вкус. Понякога дори да не обичам даден стил или изпълнител, подхождам с изследователска цел. Нооо... откровено не понасям песни, в които се пее за низките ценности – салфетки, силикон, наркотици...

Къде обичаш най-много да си тананикаш, извън очакваните места за това?

Улавям се, че си пея, докато пазарувам в супермаркети. Неволно е. Понякога срещам усмивки, понякога погледи от типа – „Да, тази определено не е добре“.

Като дете – коя е първата песен, която си обичала да пееш?

Като дете съм имала сериозна сценична кариера. Родителите ми са музиканти и са ми разказвали, че на 2 години и 8 месеца вече съм пеела с тях „Лиляно моме“. Дори съм променяла думите. Съответно, на последния куплет съм пеела „Недей го пъди, мамо ма, аз съм си Веско любила“ ,като името е било различно според това кой приятел на родителите ми е в публиката.

А коя е била любимата ти песен в детството и кой си искала да ти я пее?

Винаги съм обичала песни за големи и дори като дете слушах сериозна музика. Обичах песните на Марая Кери и Лили Иванова. А майка ми, която е певица, редовно ми пееше толкова много неща. Аз ходех с тях, докато те работеха, и пишех оценки на изпълненията им. Критична и справедлива от малка!

Песента, чийто текст не знаеш, но си пееш често с измислени думи?

Не владея френски, но пък толкова много френски песни харесвам. А и там ми е много лесно да си измисля думи. Едно „жуфлю, же суи, комофлю“ и ето ти песен на френски.

Ако можеше, като русалката Ариел, да замениш гласа си за нещо – какво би поискала в замяна?

Всеки ден заспивам с благодарност към Бог за шанса да се занимавам с музика. За нищо на света не бих заменила гласа си и музиката. Иска ми се да вярвам, че това е моето призвание и си обещавам, че ще го обгрижвам и обичам винаги!

Нещо, което да споделиш за финал?

За финал искам да благодаря на екипа на „Гласът на България“, на невероятните хора, които срещнах там и обикнах голяма част от тях. Благодаря за хората, които с такава огромна подкрепа и обич стоят зад мен в сбъдването на моята мечта. Вярвам, че добрината е заразна и че заедно можем да променяме света. Любов и благодарност за вас, SofiaLive.bg, и отношението ви към мен. И не се страхувайте да си пеете, където и когато душата ви го пожелае... дори и в магазина. И не пропускайте да гледате и да подкрепяте участниците в шоуто в предстоящите концерти на живо в „Гласът на България“!

Интервю на Милен Антиохов