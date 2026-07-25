Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

За по-малко от ден: Над 17 000 подписа събра петицията на ПП за вето на бюджета

25 юли 2026, 13:41 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: Продължаваме промяната
За по-малко от ден: Над 17 000 подписа събра петицията на ПП за вето на бюджета

Около 1000 души на час подписват петицията до президента Йотова за налагане на вето върху бюджет 2026. Петицията беше обявена вчера от лидера на “Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и за по-малко от 24 часа събра над 17 000 подписа. Вчера мнозинството на “Прогресивна България“(ПБ) с подкрепата на ДПС прие в парламента държавния бюджет за 2026 г. Петицията призовава президента Илияна Йотова да наложи вето на приетия бюджет. Подписалите призовават президента: Да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, родителството и наследствените пенсии. Още: Президентът не каза ще наложи ли вето на Бюджет 2026, но пусна тези на касата и осигуряването

Да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините. Да поиска ново обсъждане на разходните приоритети за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници, репродуктивното здраве, профилактиката и прозрачността на отчетените услуги. Следващата седмица искането за вето с мотиви, както и петицията ще бъдат връчени на президента Илияна Йотова, съобщават от пресцентъра на ПП. Още: Венко Сабрутев: Ще поискаме президентът да наложи вето на Бюджет 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Вето петиция Продължаваме промяната Бюджет 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес