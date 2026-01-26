Оставката на Румен Радев:

Глобиха британска банка за нарушаване на санкциите срещу Русия

26 януари 2026, 16:05 часа 313 прочитания 0 коментара
Глобиха британска банка за нарушаване на санкциите срещу Русия

Британската служба за прилагане на финансови санкции съобщи, че е глобила Bank of Scotland, част от Lloyds Banking Group, със 160 000 британски лири (184 445 евро) за нарушаване на режима на финансови санкции срещу Русия, предаде Ройтерс. Банката е обработила 24 плащания през февруари 2023 г. на обща стойност около 77 000 британски лири към и от лична разплащателна сметка, държана от лице, което е в списъка на санкционираните от Великобритания.

Банката е нарушила забраните

Aгенцията на финансовото министерство, която прилага правителствените санкции, обяви че е стигнала до заключението, че банката е нарушила забраните за операции и предоставяне на средства на лице, което е обект на санкции.

Още: Разкритие: Микропроцесори за руските ракети достигат безпроблемно от Европа до Русия, твърди BILD (ВИДЕО)

Надзорният орган съобщи че Lloyds доброволно е докладвала плащанията от името на Bank of Scotland през март 2023 г. и окончателният размер на санкцията е бил намален наполовина благодарение на доброволното предоставяне на информация.

Коментирайки глобата, говорител на Lloyds изтъкна, че компанията е „действала бързо, прозрачно и проактивно", като е отнесла този еднократен, изолиран въпрос към Службата за прилагане на финансови санкции.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Допълнително засилихме контрола, за да гарантираме, че продължаваме да отговаряме на най-високите стандарти за управление на риска и корпоративното управление “, каза говорителят.

Още: Великобритания прехвана руски военни кораби в Ламанша, помогна на Франция срещу танкер от "сенчестия флот"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Великобритания банки Европейски банки санкции Русия финансови санкции
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес