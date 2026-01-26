Глобиха британска банка за нарушаване на санкциите срещу Русия

Британската служба за прилагане на финансови санкции съобщи, че е глобила Bank of Scotland, част от Lloyds Banking Group, със 160 000 британски лири (184 445 евро) за нарушаване на режима на финансови санкции срещу Русия, предаде Ройтерс. Банката е обработила 24 плащания през февруари 2023 г. на обща стойност около 77 000 британски лири към и от лична разплащателна сметка, държана от лице, което е в списъка на санкционираните от Великобритания.

Банката е нарушила забраните

Aгенцията на финансовото министерство, която прилага правителствените санкции, обяви че е стигнала до заключението, че банката е нарушила забраните за операции и предоставяне на средства на лице, което е обект на санкции.

Надзорният орган съобщи че Lloyds доброволно е докладвала плащанията от името на Bank of Scotland през март 2023 г. и окончателният размер на санкцията е бил намален наполовина благодарение на доброволното предоставяне на информация.

Коментирайки глобата, говорител на Lloyds изтъкна, че компанията е „действала бързо, прозрачно и проактивно", като е отнесла този еднократен, изолиран въпрос към Службата за прилагане на финансови санкции.

"Допълнително засилихме контрола, за да гарантираме, че продължаваме да отговаряме на най-високите стандарти за управление на риска и корпоративното управление “, каза говорителят.

