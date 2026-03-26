Лихвите по потребителски кредити се понижават

Средният лихвен процент по кредитите за потребление се понижава с 0,56 процентни пункта до 8,49 процента през февруари в сравнение с януари, а годишният процент на разходите по тези кредити - с 0,57 процентни пункта до 8,80 процента, показват данните на БНБ. При жилищните кредити средният лихвен процент се променя незначително до 2,47 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити се повишава с 0,04 процентни пункта до 2,78 процента.

Други кредити

Средният лихвен процент по другите кредити спада с 0,21 процентни пункта до 4,12 процента, а при другите кредити на работодатели и самонаети лица - с 0,27 процентни пункта до 4,06 процента. През февруари средният лихвен процент по овърдрафта се увеличава с 0,18 процентни пункта до 13,59 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, намалява с 0,12 процентни пункта до 21,32 процента.

При кредитирането на бизнеса през февруари в сравнение с януари средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се понижава с 0,02 процентни пункта до 4,12 процента, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,04 процентни пункта до 4,28 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта се повишава с 0,01 процентни пункта до 3,38 процента.

Депозити

При депозитите на домакинствата през февруари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет се увеличава с 0,03 процентни пункта до 1,08 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, остават на нивата от предходния месец - 0,01 процента и 0,26 процента, показват данните.

При бизнеса през февруари в сравнение с януари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет нараства с 0,21 процентни пункта до 1,47 процента. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се запазва на ниво от 0,06 процента.