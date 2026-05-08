Между хумора, философията и епичната музика: Кои са младите артисти от Fortuna (ВИДЕО)

08 май 2026, 12:45 часа

Те са млади, но смели и изключително талантливи. Подхождат към живота със специфичен хумор, но и с особена сериозност към важните неща и изкуството. "Fortuna" e едно от сравнително новите имена на българската метъл сцена, но това съвсем не трябва да ви подвежда за музиката, която създават, защото тя е далеч от аматьорска. 

Зад рифовете и вокалите стои ясно изградена идентичност, която съчетава енергията на съвременния метъл с емоционална дълбочина и митологична епичност. 

"За нас беше важно да направим продукт, който е конкурентоспособен на западния пазар, защото това е западна музика, европейска. Ние тук като цяло имаме тенденция да не си доизпипваме нещата, а за мен беше важно това да бъде изпипано. Затова работим и с температура, и всякакви други ексцесии, през които преминаваме", разказа продуцентът на групата Деян Балев в предаването "Студио Actualno".

По време на гостуването си, той и фронтменът на групата Венцислав Стоянов разказаха за създаването на първия си албум "The Dead of All Gods", вдъхновен от метафората на Ницше "Бог е мъртъв".

"Според Деян смъртта на всички богове беше нещо лошо. Но според мен е обратното. Падението на авторитета е нещо хубаво, защото позволява на човек да поеме пълна отговорност в живота си", обясни Стоянов. 

В текстовете си групата съчетава древногръцка митология и философия, подтиквайки слушателите да се откъснат от оковите на идолите си и да се обърнат към себе си за отговори. 

В състава на групата участват Венцислав Стоянов (фронтмен и текстописец), Деян Балев (продуцент и съавтор на някои от парчетата), Никола Куцев (барабани), Иво Желев и Стефан Янудов (китари), и Владимир Вушев (бас китара).

Интервю Студио Actualno Венцислав Стоянов Fortuna Деян Балев
Александра Йошева
