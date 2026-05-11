Тръмп: Иранците скоро ще престанат да се смеят

Американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в „играене на игри“ с Вашингтон и с останалия свят в продължение на 47 години, заявявайки в неделя, че това скоро ще приключи. Изявлението беше направено, без Тръмп да коментира директно съобщенията за отговора на Техеран на последното мирно предложение на Вашингтон.

„Иран си играе със САЩ и останалия свят вече 47 години (ОТЛАГАНЕ, ОТЛАГАНЕ, ОТЛАГАНЕ!), а накрая наистина „удари джакпота“, когато Барак Хюсеин Обама стана президент. Той не само се отнасяше добре с тях, а беше направо великолепен – действително застана на тяхна страна, изостави Израел и всички останали съюзници и даде на Иран нов, значителен и много мощен шанс за живот. Стотици милиарди долари и 1,7 милиарда долара в зелени банкноти, докарани със самолет в Техеран, бяха поднесени на иранците на сребърна тарелка. Всяка банка във Вашингтон, Вирджиния и Мериленд беше опразнена – парите бяха толкова много, че когато пристигнаха, иранските бандити нямаха представа какво да правят с тях. Никога не бяха виждали толкова пари и никога повече няма да видят. Парите бяха свалени от самолета в куфари и чанти, а иранците не можеха да повярват на късмета си. Най-накрая намериха най-големия загубеняк от всички, в лицето на един слаб и глупав американски президент. Той беше катастрофа като наш „лидер“, но не толкова лош, колкото „спящият“ Джо Байдън“, написа той.

„В продължение на 47 години иранците ни „лъгаха“, караха ни да чакаме, убиваха нашите хора с бомби по пътищата, унищожаваха протестите и наскоро избиха 42 000 невинни, невъоръжени протестиращи, и се смееха на нашата страна, която сега отново е велика. Те вече няма да се смеят!

