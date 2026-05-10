Полша наложи първа карантина заради хантавируса

Санитарните власти в Полша са наложили наблюдение на лице, което може да е било в контакт с пътник от круизния кораб MV Hondius, където бе открито огнище на опасния вирус, който се предава от човек на човек. Според Главния санитарен инспекторат на Полша, жената под наблюдение в момента няма проявени симптоми или видими признаци на неразположение. Състоянието ѝ ще бъде наблюдавано в продължение на седем дни, съобщава RMF24.

Започнало е издирване на други лица, които може да са били в контакт с пътниците на кораба, след като те са слезли от него.

На борда на кораба е имало един полски гражданин, който в момента е на път за Канарските острови – капитанът на кораба.

Припомняме, че на 4 май беше съобщено, че е открито огнище на хантавирусна инфекция на круизния кораб MV Hondius, който плаваше в Атлантическия океан. Трима пътници са починали в резултат на заболяването, а най-малко още трима души, включително членове на екипажа, се нуждаят от медицинска помощ.

