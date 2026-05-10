Русия нарочно отклонява украинските дронове към Прибалтика? Киев изпраща експерти

Русия умишлено е отклонила със системите си за електронно заглушаване украинските дронове от техните цели в Русия към въздушното пространство на балтийските републики. Именно затова те са се озовали в небето над Латвия. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа X след телефонен разговор с латвийския си колега Байба Браже. Той твърди, че до това заключение е стигнало разследването на инцидента.

Според Сибиха, Украйна е готова да изпрати свои експерти по дроновете в балтийските държави и Финландия, за да предотврати подобни инциденти в бъдеще.

"Нашата цел е да увеличим максимално сигурността на Латвия, на другите балтийски държави и Финландия. Първо, като ефективно противодействаме на руската агресия и отслабваме руската военна машина. Второ, като съдействаме за укрепване на защитата на въздушното пространство на нашите приятели", заяви Сибиха.

Припомняме, че украински дронове в последните дни навлязоха над Естония, Латвия, Литва и Финландия.

Естонската обществена телевизия ERR също отбеляза вчера, че Украйна може да изпрати свои специалисти, макар все още да не е известно какво точно те планират да правят в балтийските държави. Естонското правителство обаче очаква украинците "по-добре да контролират дроновете си", посочва медията.

"Най-лесният начин украинците да държат дроновете си далеч от нашата територия е да контролират по-добре дейността им", каза малко по-рано естонският министър на отбраната Хано Певкур.

А естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че Украйна има право да се защитава и да нанася удари по руски цели, но Естония е "загрижена за възможността от по-сериозни инциденти".

Отделно Хано Певкур посъветва Украйна дистанционно да унищожава дроновете, ако летят към територията на ЕС. "Възможно е да се промени траекторията и да се контролира полетът на дрона благодарение на вградените им аварийни прекъсвачи – автоматични системи за унищожаване. Ако бъде засечено, че дрон се отклонява от курса си, той може да бъде унищожен дистанционно", е заявил естонският министър на отбраната пред ERR.

Припомняме, че латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс подаде оставка заради ситуацията с украинските дронове.