Георги Ганев: Радев лично трябва да отвори Ормузкия проток, за да “счупи“ ръста на цените (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев лично трябва да отвори Ормузкия проток, за да “счупи“ ръста на цените. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът Георги Ганев, бивш народен представител от ПП-ДБ, програмен директор на Центъра за либерални стратегии и университетски преподавател. Той бе помолен да коментира реален ли е приоритетът на Радев “да счупим галопиращия тренд на цените“: “И светът, и България преминават през ценови шок. Нещо съвсем различно от инфлация между другото. Двете явления нямат много общо помежду си. И как точно ще “счупи“, освен ако лично не отиде да отвори Ормузкия проток, нещо, което му пожелавам на г-н Радев, той не може да счупи нищо на ценовия шок.

Но ако вземе да отпуши Ормузкия проток, ще счупи наистина ценовия шок, който в момента преживява светът. Иначе няма да го счупи. Могат да се вземат всякакви палеативни мерки, но шокът е там, той не зависи от нищо в България, дори от българския премиер.

Може ли да се контролират цените

Държавата да контролира цените не може. Опитва се от три хиляди години държавата да контролира цените, навсякъде по света, във всички човешки общества са правени опити.

И в 100% от случаите, без всякакво изключение, се е проваляла. Държавата не може да контролира цените. Освен при планово-социалистическа комунистическа икономика, където просто инфлацията се трупа.

Всички я помним добре, какво се случи 1990-1991 г., когато цялата парична маса се изля върху оскъдните стоки. Преди това със заповедно контролирани цени.

Значи освен да стигне до планово-социалистическа икономика, няма друг начин да контролира цените.“

Няма термин “скрит дефицит“

Какво означава “скрити дефицити“, за които Румен Радев също говори?

“Не знам точно какво има предвид г-н Радев, защото термин “скрит дефицит“ в икономическата наука и специално в частта за публичните финанси не съществува.

Съществува термин и той е добре дефиниран, “квазидефицит“. Квазидефицит имаме тогава, когато държавата финансира неща, които не попадат в сметките “текущи разходи“ и “текущи приходи“. Да речем капитализира Българска банка за развитие (ББР). Да речем капитализира БДЖ, или БЕХ.

Налива пари там, тези предприятия губят, всъщност парите в един момент ги няма. И има задължение да ги рекапитализира. Това е квазидефицит.“

Финансовото състояние на държавата не е толкова плачевно, категоричен е Георги Ганев. Няма термин “катастрофирал бюджет“, каза той и посъветва премиера Радев преди да говори, малко да се консултира в екипа си, където има вицепремиера Атанас Пеканов.

