Украински пилот с МиГ-29 свали руски дрон, деца заснеха въздушната битка (ВИДЕО)

Видео на самолет МиГ-29, унищожаващ вражески щурмов дрон с ракета в района на Ровно, бързо стана изключително гледано в интернет, съобщи Западното въздушно командване на Украйна във Facebook. Кадрите показват как пилотът умело атакува „Шахед“ с ракета „въздух-въздух“. Командването отбеляза, че след унищожаването на дрона, децата на земята радостно коментирали действието и хвалили пилота.

В доклада се посочва, че зрелищното сваляне на руския „Шахед“ е извършено от пилот на изтребител от 204-та Севастополска тактическа авиационна бригада с позивна Марсилия. „Вражеският дрон вероятно е бил дистанционно управляван. Шахедът маневрира, променяйки височината и посоката на полета. Това затрудни работата ми. Полетът и подходът към целта трябваше да се извършват на изключително ниска височина. Обърнах се към целта. Видях я визуално. Изстрелях ракетата. Видях как отломките падат в гората“, разказа пилотът за въздушната битка.

Допълва се, че след кацането си на оперативното летище, пилотът на изтребителя е видял онлайн видеозапис на бойната си работа. „Разбира се, реакцията на хората, и особено на децата, е много приятна и ме вдъхновява“, отбеляза Марсел.

Западното въздушно командване съобщи, че пилотът е завършил Харковския национален университет на Военновъздушните сили през 2022 г. Той пилотира МиГ-29 от 2023 г., изпълнявайки бойни мисии в различни райони. Той е унищожил повече от десет въздушни цели, включително вражески крилати ракети и дронове. Марсилия е поразил и десетки вражески наземни цели.

