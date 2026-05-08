Патриотичните усещания са нещо фино и деликатно: Бина Харалампиева пред Actualno.com (ВИДЕО)

Това между мен и Варненския театър е една любовна история. Преди няколко години те ме поканиха да направя постановка, аз им предложих "Тютюн". Тогава се харесахме и усетихме, че бихме могли да вършим важни неща.

Това разказа режисьорът и директор на Малък градски театър "Зад канала" Бина Харалампиева в предаването "Студио Actualno", във връзка с постановката "Време разделно", поставена на сцената на Драматичен театър Варна.

Спектакълът по романа на Антон Дончев, една от най-разпознаваемите български исторически творби, е в адаптация на Юрий Дачев. Това е третият проект на Харалампиева с варненската трупа след "Тютюн" и "Под игото" – носител на награда "Варна".

В прочита на Харалампиева, режисьор с дългогодишна работа върху българска класика, на преден план излизат границата между покорството и свободата, силата на общността и цената на саможертвата. Това е силно емоционален спектакъл, в който тези теми се разгръщат през актьорското присъствие и сценичната среда. Визията на спектакъла е изградена от сценографията на Теодора Лазарова, костюмите на Свила Величкова и музиката на Асен Аврамов.

"Факт е, че успяхме да направим три постановки, които бяха интересни за голяма част от публиката. Бяха емоционални. Не искам да споменавам думата "патриотични", защото ние успяхме да изцапаме доста смислени български думи. Злоупотребихме с тях като нация и главно като политически партии. Патриотичните усещания на този народ са нещо изключително фино и деликатно. Към това трябва да се отива със сърце, трябва да се отива деликатно.", обясни Харалампиева.

Бина Харалампиева е реализирала над 100 постановки на различни сцени в страната и има 20 години опит като директор на театрални институции. Постановките ѝ са награждавани на престижни театрални форуми в България и са играни в Македония, Чехия, Румъния, Израел, Австрия, Германия, Англия, Босна и Херцеговина.

