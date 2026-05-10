Заради украински дронове: Латвийският министър на отбраната подаде оставка

10 май 2026, 20:42 часа
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс подаде оставка, след като украински дронове – за които се твърди, че са били отклонени от Русия с електронно заглушаване, докато са били насочени към обекти в Русия (вероятно Московския регион) – се разбиха в празно хранилище с резервоари-цистерни за гориво в Резекне в нощта на 7 май. Новината съобщи Reuters.

Дроновете не бяха открити от акустичните системи, не бяха свалени, а обществените сигнали за тяхното присъствие дойдоха с около час закъснение, което предизвика искания на опозицията за оставката на Спрудс. Премиерът Евика Силиня нарече действията на латвийската отбрана "незадоволителни" и предложи полковник Райвис Мелнис за нов министър на отбраната - защото е натрупал опит и с войната в Украйна. "Обществото е поверило на този сектор най-много пари досега исторически – почти 5% от БВП. Това е огромна отговорност, която изисква конкретни резултати. Сигурността на нашата държава и народ е преди политиката", заяви Силина. Сега Спрудс заяви, че подава оставка, за да защити латвийската армия от политическа буря - той остава обаче латвийски депутат.

Междувременно, Украйна официално обяви благодарност към Латвия за помощта във войната с Русия, подпалена от руския диктатор Владимир Путин и каза, че ще поднесе официални извинения, ако се окаже, че дроновете са отишли в латвийското петролно хранилище не заради външна намеса.

Латвия война Украйна украински дронове Андрис Спрудс
Ивайло Ачев
