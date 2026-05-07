Димитър Ганев: Радев го чакат непопулярни мерки. Ще боли (ВИДЕО)

Румен Радев го чакат непопулярни мерки. Ще боли. Това каза в предаването Студио Actualno политологът от изследователски център “Тренд“ Димитър Ганев. Той изброи четирите най-големи предизвикателства пред мнозинството на “Прогресивна България“: “Да очертаем най-общо предстоящите предизвикателства. Непосредственото предизвикателство – държавният бюджет и овладяването на дефицита. Аз за овладяването на цените съм по-скептичен, но все пак могат да се предприемат антиинфлационни мерки. Овладяването обаче на дефицита означава непопулярни мерки и рязане на разходи, разкачане на автоматизмите от минималната работна заплата. Или по друг начин казано болка. И плащане на социална цена.

Сега е моментът

Ключовото тук е, че ако трябва да се направят тези непопулярни мерки, моментът е сега. След шест месеца ще бъде трудно, след една година – невъзможно.

И ако има дългосрочна перспектива в “Прогресивна България“ за този мандат, като цяло да стане устойчив политически субект, трябва сега да се действа, защото просто ще се плати тази сметка така или иначе.

Ако не догодина, по-догодина, но този модел не може да издържа. Това е първото предизвикателство. Второто, разбира се, е кадрово. Сравнително доста млада партия, меко казано, още не е създадена дори.

Президентът Радев, по-скоро г-н Радев, който разчита на президентската си мрежа отпреди 9 години, тя надали е толкова голяма, за да може да запълни тези, да го кажем така, няколко хиляди вероятно бройки, които всяка една власт има амбиция да назначи.

Най-важното обещание

Румен Радев влезе с две обещания: Едно от тях е справянето с така наречения, цитирам негови думи “олигархичен модел“ в страната, който е превзел държавата.

Ако се тръгне в посока разграждане на този модел, то първото предизвикателство е кадрово, разбира се. Като грубо казано, част от тези хора да бъдат сменени.

Като разбира се тук трябва да се действа много внимателно, защото не всеки, който е участвал по някакъв начин в администрацията през последните години, е задължително порочен, или пък няма качества.“

Все пак трябва да остане компетенция в администрацията, каза Димитър Ганев. Третото предизвикателство според него е това, което най-много вълнува хората – нарастването на цените. Предизвикателството е най-голямо, защото там може най-малко да се интервенира.

Четвъртото предизвикателство е единството на парламентарната група на “Прогресивна България“. На местата на депутатите, преминали в изпълнителната власт, ще влязат хора, били например на осмо място в листите, които не са и сънували, че ще са в парламента.

