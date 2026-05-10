Барса не остави шансове на Реал и отново стана шампион на Испания!

Барселона победи Реал Мадрид с 2:0 като домакин в Ел Класико от 35-ия кръг на Ла Лига, за да стане официално шампион на Испания. Маркъс Рашфорд и Феран Торес отбелязаха попаденията още през първата част на "Камп Ноу", за да подпечатат титлата, която идва след изключително консистентен сезон.

Барселона взе Ел Класико и спечели Ла Лига

Още в деветата минута Барселона излезе напред в резултата. Маркъс Рашфорд изпълни превъзходен пряк свободен удар, с който матира Тибо Куртоа - 1:0! В 18-ата минута каталунците удвоиха аванса си. Дани Олмо намери Феран Торес в наказателното поле, който нанесе мощен удар и отново не остави шансове на вратаря на "белия балет" - 2:0!

Още: В Испания тръбят: Жозе Моуриньо се завръща в Реал Мадрид, Специалния се разбра с „кралете“

До почивката Реал имаше две добри положения да намали изоставането си, но не се възползва. Най-доброто положение бе за Гонсало Гарсия, който излезе очи в очи с вратаря на Барса, но не намери целта. След почивката Барса можеше да вкара и трети гол. В 56-ата минута Кансело направи страхотен пас към Феран, който стреля от отлична позиция, но Куртоа спаси.

В 63-ата минута Белингам успя да вкара топката във вратата на Барса, но голът бе отменен заради засада. До края Барселона остана по-добрият отбор на терена, като можеше да стигне и до трети гол чрез Роберт Левандовски, чийто удар обаче бе спасен от Куртоа.

В класирането Барса е лидер с 91 точки при 3 оставащи мача, а Реал е втори със 77 точки - с осем пред третия Виляреал. Каталунците станаха шампиони и през миналия сезон, отново с Ханзи Флик начело, чийто празник днес бе помрачен от кончината на неговия баща, който почина часове преди мача.

Още: Милион евро за един скандал: Реал Мадрид не пожали Валверде и Чуамени след сблъсъка в съблекалнята