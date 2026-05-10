Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Барса не остави шансове на Реал и отново стана шампион на Испания!

10 май 2026, 23:59 часа 231 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барса не остави шансове на Реал и отново стана шампион на Испания!

Барселона победи Реал Мадрид с 2:0 като домакин в Ел Класико от 35-ия кръг на Ла Лига, за да стане официално шампион на Испания. Маркъс Рашфорд и Феран Торес отбелязаха попаденията още през първата част на "Камп Ноу", за да подпечатат титлата, която идва след изключително консистентен сезон. 

Барселона взе Ел Класико и спечели Ла Лига

Още в деветата минута Барселона излезе напред в резултата. Маркъс Рашфорд изпълни превъзходен пряк свободен удар, с който матира Тибо Куртоа - 1:0! В 18-ата минута каталунците удвоиха аванса си. Дани Олмо намери Феран Торес в наказателното поле, който нанесе мощен удар и отново не остави шансове на вратаря на "белия балет" - 2:0!

Още: В Испания тръбят: Жозе Моуриньо се завръща в Реал Мадрид, Специалния се разбра с „кралете“

Барселона - Реал Мадрид

До почивката Реал имаше две добри положения да намали изоставането си, но не се възползва. Най-доброто положение бе за Гонсало Гарсия, който излезе очи в очи с вратаря на Барса, но не намери целта. След почивката Барса можеше да вкара и трети гол. В 56-ата минута Кансело направи страхотен пас към Феран, който стреля от отлична позиция, но Куртоа спаси.

В 63-ата минута Белингам успя да вкара топката във вратата на Барса, но голът бе отменен заради засада. До края Барселона остана по-добрият отбор на терена, като можеше да стигне и до трети гол чрез Роберт Левандовски, чийто удар обаче бе спасен от Куртоа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В класирането Барса е лидер с 91 точки при 3 оставащи мача, а Реал е втори със 77 точки - с осем пред третия Виляреал. Каталунците станаха шампиони и през миналия сезон, отново с Ханзи Флик начело, чийто празник днес бе помрачен от кончината на неговия баща, който почина часове преди мача.

Още: Милион евро за един скандал: Реал Мадрид не пожали Валверде и Чуамени след сблъсъка в съблекалнята

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Барселона Реал Мадрид Ел Класико Ла лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес