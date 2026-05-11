НА ЖИВО: Войната с Иран не е приключила, обяви Тръмп

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Доналд Тръмп заяви в интервю за "Full Measure", че бойните операции в Иран не са приключили. "На въпроса: "Вярно ли е, че според вас бойните операции в Иран са приключили?", президентът на САЩ отговори: "Не, не съм казал това. Казах, че са разгромени, но това не означава, че са приключили. Можем да продължим още две седмици и да унищожим всяка една цел." След това Тръмп уточни, че американските военни сили са унищожили около 70% от целите в Иран. "Имаме и други цели, които бихме могли да ударим. Но дори и да не го направим, ще им отнеме много години да се възстановят." В друга част от интервюто държавният глава "изплю камъчето" и уточни, че войната с Иран не е приключила, защото в даден момент плановете са САЩ да се сдобият с обогатения им уран. И това, по думите му, ще се случи, когато си поискат.