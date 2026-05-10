Зеленски: Притиснахме малко Путин и той вече е готов за истински преговори

Владимир Путин най-после е готов за реални срещи. Това каза във вечерното си видеообръщение днес украинският президент Володимир Зеленски.

"Сега самият Путин казва, че най-накрая е готов за реални срещи – ние му дадохме малък тласък и се подготвяме за тези срещи от дълго време – така че трябва да намерим формат. Трябва да сложим край на тази война и надеждно да гарантираме сигурността", каза в обръщението си президентът.

Той поясни, че Украйна се подготвя и за договорения с руснаците обмен на военнопленници във формат 1000 на 1000, като украинският координационен щаб вече е предал на руската страна своя списък. САЩ са обещали да посредничат за размяната и очакваме да бъдат активни в осигуряването на изпълнението на споразумението, добави Зеленски.

Що се отнася до примирието, украинският президент каза следното: "Окуражаващо е, че към момента днес няма масирани атаки – няма ракетни удари или въздушни атаки. Но в прифронтовите райони няма тишина. Руснаците продължават нападенията си в ключовите за тях райони. Имало е обстрел, има и удари с дронове от различни видове. Вчера и днес вече са извършени над 150 щурмови действия, над 100 случая на артилерийски обстрел и близо 10 000 удара с FPV дронове-камикадзе. С други думи руската армия не спазва никакво мълчание на фронта и дори не се опитва особено. Всички наши части реагират и защитават позициите ни точно колкото е необходимо".

