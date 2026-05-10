Спорт:

Зеленски: Притиснахме малко Путин и той вече е готов за истински преговори

10 май 2026, 21:18 часа 1194 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Притиснахме малко Путин и той вече е готов за истински преговори

Владимир Путин най-после е готов за реални срещи. Това каза във вечерното си видеообръщение днес украинският президент Володимир Зеленски

"Сега самият Путин казва, че най-накрая е готов за реални срещи – ние му дадохме малък тласък и се подготвяме за тези срещи от дълго време – така че трябва да намерим формат. Трябва да сложим край на тази война и надеждно да гарантираме сигурността", каза в обръщението си президентът.

Той поясни, че Украйна се подготвя и за договорения с руснаците обмен на военнопленници във формат 1000 на 1000, като украинският координационен щаб вече е предал на руската страна своя списък. САЩ са обещали да посредничат за размяната и очакваме да бъдат активни в осигуряването на изпълнението на споразумението, добави Зеленски.

Що се отнася до примирието, украинският президент каза следното: "Окуражаващо е, че към момента днес няма масирани атаки – няма ракетни удари или въздушни атаки. Но в прифронтовите райони няма тишина. Руснаците продължават нападенията си в ключовите за тях райони. Имало е обстрел, има и удари с дронове от различни видове. Вчера и днес вече са извършени над 150 щурмови действия, над 100 случая на артилерийски обстрел и близо 10 000 удара с FPV дронове-камикадзе. С други думи руската армия не спазва никакво мълчание на фронта и дори не се опитва особено. Всички наши части реагират и защитават позициите ни точно колкото е необходимо".

Още: Интелектуалното превъзходство на украинците и най-големият позор за Русия: Светът коментира парада

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес